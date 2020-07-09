ЗМІ запустили фейк про "українських найманців" у Белграді: Київ відповів

Політика 21:39, 9.07.2020 Оновлено: 22:05, 9.07.2020

Українське посольство в Сербії спростувало інформацію про причетність українців до протестів у Белграді, яку опублікували в одному з місцевих ЗМІ та розтиражували російські медіа.

У заяві, оприлюдненій на сайті посольства, дипломати закликали сербські ЗМІ не поширювати неправду.

"У ці дні через російські і проросійські інформаційні ресурси в інформаційному просторі Сербії поширюється інформація про нібито "українські сценарії" і причетність українців до подій у Сербії", – йдеться у заяві.

Дипломати офіційно заявили, що держава Україна жодним чином не втручається у внутрішньополітичну ситуацію в Сербії.

"Посольство України не має інформації про участь громадян України в останніх подіях у Сербії", – повідомили у відомстві.

Посольство не назвало публікацій, про які йде мова. Але деякі російські ЗМІ передрукували матеріал сербського видання Alo.

Воно повідомило, що в протестах у Белграді нібито брали участь найманці корпорації Blackwater, громадяни Сербії, які брали участь у війні в Україні проти росіян і сепаратистів. Публікація вийшла під заголовком "Найманці з України знищили Белград! Нове одкровення про руйнівні протести демонстрантів".

Фейк сербського видання розтиражували російські ЗМІ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У столиці Сербії Белграді спалахнули протести після введення в місті комендантської години у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом.

  • У Белграді поліція використала сльозогінний газ і бронетехніку, щоб розігнати протестувальників, які виступають проти введення комендантської години.

Коментувати
Політика

Дивіться також

"Динамо" в історичному матчі виграло Кубок України

Разумков назвав "винних" у падінні рейтингу Зеленського

MONATIK став тріумфатором премії YUNA-2020: його назвали найкращим артистом сучасності

Російську мову в Україну завезли танки, – Ніцой

Политическая сенсация: в ОП началась война компроматов