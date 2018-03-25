ЗМІ: Турецькі війська у Сирії повністю захопили район Афрін

Турецька армія заявляє про повне захоплення сирійського району Афрін, повідомляють державні ЗМІ в Анкарі. Між тим правозахисники вимагають виходу турецьких військ з регіону.Турецька армія через два місяці після початку операції "Оливкова гілка" у Сирії заявляє про взяття під "повний" контроль району Афрін. Протягом минулої ночі турецькі військові захопили останні села в районі, повідомляє у неділю, 25 березня, турецька державна інформагенція Anadolu з посиланням на заяву турецького генштабу. Згідно з повідомленням, яке передає dpa, жителям Афріна зараз допомагають повернутися до своїх будинків.

Нагадаємо, минулого тижня турецька армія разом із союзниками захопила головне місто району - Афрін.

Між тим правозахисники закликають Євросоюз перед майбутньою зустріччю голови Єврокомісії та президента Європейської Ради з президентом Туреччини, що відбудеться у понеділок, 26 березня, вимагати від Анкари термінового виходу турецьких військ та їхніх союзників з Афріна. Турецький наступ вигнав зі своїх домівок майже 170 тисяч людей та спричинив подальшу дестабілізацію у регіоні, заявив Ульріх Деліус (Ulrich Delius) з міжнародного Товариства захисту народів, що зазнають утисків (Gesellschaft für bedrohte Völker), повідомляє агенція epd.

Нагадаємо, 20 січня турецькі війська розпочали військову операцію "Оливкова гілка", спрямовану на знищення курдських "Загонів народної самооборони" (YPG). Їх Анкара вважає сирійським відгалуженням забороненої "Робітничої партії Курдистану", з якою турецька влада веде боротьбу всередині країни.