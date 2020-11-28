ЗМІ спіймали "слугу" за інтимною перепискою на засіданні Ради. Фото

Одружений народний депутат від партії "Слуга народу" Олег Семінський під час засідання Верховної Ради листувався, ймовірно, зі своєю коханкою – помічницею Катериною Демченко.

Відео інтимного листування опинилося в розпорядженні видання tk.media. Нардеп привернув увагу журналістів, оскільки обережно прикривав телефон аркушем паперу (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

У телефоні Семінського дівчина підписана як "Черк Нат Сівер". За цим номером Telegram знаходить контакт Катерини Демченко. При цьому фото у неї в в Facebook, в Telegram і в телефоні нардепа під ім'ям "Черк Нат Сівер" збігаються.

Згідно з інформацією в профілі дівчини, вона працює в "Тойота Центр Чернiгiв Сiвер-Авто". Компанія з такою ж назвою є в декларації Семінського, вона належить його дружині Тетяні Бушай. Також Демченко є в списку помічників нардепа.

Семінський і його співрозмовниця в листуванні називають один одного "котиками", обговорюють "вчорашнє" і обмінюються любовними смайлами і компліментами.

"Мур мур, цілувати тебе хочу, як минулого разу", – пише Семінський.

"Мммм, закрила очі, згадуючи. Хочу тебе", – відповідає контакт "Черк Нат Сівер".

Скріншот tk.media

Скріншот tk.media

Скріншот tk.media

Олег Семінський (зліва) і Катерина Демченко. Facebook Катерини Демченко

Олега Семінського спіймали на листуванні з коханкою. Facebook Катерини Демченко

Помічниця Олега Семінського. Facebook Катерини Демченко

Демченко балотувалася від "Слуги народу". Facebook Катерини Демченко

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