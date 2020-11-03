Кернеса вкотре "поховали" в ЗМІ

У вівторок, 3 листопада, низка ЗМІ повідомила про смерть мера Харкова Геннадія Кернеса.

Цю інформацію в коментарі "Стране" спростував син Кернеса Данило.

"Раз в тиждень з'являються подібні новини з посиланням на чортів з різних джерел. Так виглядає боротьба за владу", – сказав він.

Глава пресслужби міськради Харкова Юрій Сидоренко підтвердив у Facebook, що Кернес живий.

"Кернес живий, вмирати не збирається. Рідні відвідують його щодня, він йде на поправку. Щойно говорив з Родіоном і Оксаною Гайсинськими – проблема з легенями, на момент відльоту з Харкова у Геннадія Кернеса було уражено 70% легень. Зараз їх доліковують, і як тільки лікарів буде задовольняти результат – відразу виліт до Харкова", – підкреслив він.

За словами Сидоренка, хвиля чуток про смерть, запущена зі "зливних інтернет-бачків", пов'язана виключно з тим, що 6 листопада Кернеса вже офіційно буде оголошено переможцем виборів, а цього дуже не хочеться його опонентам.

Нагадаємо, Кернес виграв місцеві вибори в першому турі з істотним відривом від інших кандидатів на цю посаду.

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