Кернеса вкотре "поховали" в ЗМІ
Син Кернеса Данило спростував інформацію про смерть батька
У міськраді Харкова повідомили, що Кернес вмирати не збирається
У мера Харкова проблема з легенями, зараз їх доліковують
У вівторок, 3 листопада, низка ЗМІ повідомила про смерть мера Харкова Геннадія Кернеса.
Цю інформацію в коментарі "Стране" спростував син Кернеса Данило.
"Раз в тиждень з'являються подібні новини з посиланням на чортів з різних джерел. Так виглядає боротьба за владу", – сказав він.
Глава пресслужби міськради Харкова Юрій Сидоренко підтвердив у Facebook, що Кернес живий.
"Кернес живий, вмирати не збирається. Рідні відвідують його щодня, він йде на поправку. Щойно говорив з Родіоном і Оксаною Гайсинськими – проблема з легенями, на момент відльоту з Харкова у Геннадія Кернеса було уражено 70% легень. Зараз їх доліковують, і як тільки лікарів буде задовольняти результат – відразу виліт до Харкова", – підкреслив він.
За словами Сидоренка, хвиля чуток про смерть, запущена зі "зливних інтернет-бачків", пов'язана виключно з тим, що 6 листопада Кернеса вже офіційно буде оголошено переможцем виборів, а цього дуже не хочеться його опонентам.
Нагадаємо, Кернес виграв місцеві вибори в першому турі з істотним відривом від інших кандидатів на цю посаду.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 вересня ЗМІ заявили, що Кернеса було госпіталізовано через коронавірус і він нібито перебував у комі. У нього виявили двобічне запалення легенів.
Незабаром мера Харкова доставили на лікування в німецьку клініку "Шаріте", а 18 вересня з'явилася інформація, що стан Кернеса поліпшився. Пізніше в Кернеса пояснили причини зараження коронавірусом.
9 жовтня в Харківській міськраді заявили, що Кернес незабаром має повернутися до України.
Пізніше глава Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що Геннадій Кернес навряд чи повернеться з Німеччини до місцевих виборів, які призначено на 25 жовтня.
Сини Кернеса розповіли, що їхній батько почав видужувати, проте зовнішній його вигляд нагадує Ейнштейна і Дракулу.
22 жовтня лікарі не дозволили меру Харкова виходити в прямий ефір.