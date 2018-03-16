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ЗМІ: Отруту могли підкинути до валізи дочки Скрипаля у Москві

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За даними газети The Telegraph, слідство вбачає можливість підкидання отрути Скрипалям ще в Москві. Донька екс-шпигуна летіла звідти до Лондона 3 березня.Британські спецслужби вважають, що нервово-паралітичну речовину для отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля поклали у валізу його доньки Юлії до її вильоту з Москви до Лондона. Про це увечері четверга, 15 березня, пише газета The Telegraph з посиланням на власні джерела.

Слідство вважає, що отрутою могло бути просякнуто щось з одягу, косметики чи інший подарунок, який пізніше відкрили в оселі екс-шпигуна в Солсбері, зазначає видання. Повідомляється, що британські правоохоронні органи переконані: зловмисники легко могли проникнути до квартири Юлії Скрипаль у Москві, аби підкласти отруту до її багажу. Отже, припускають вони, жінка могла ненавмисно провезти речовину до Великобританії рейсом 3 березня з Москви.

Справа Скрипаля

Колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію 5 березня відвезли до лікарні британського міста Солсбері. Поліція заявила, що їх отруїли нервово-паралітичними речовинами, а також що напад був умисним.

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила, що Росія або безпосередньо відповідальна за отруєння Сергія Скрипаля та його доньки, або вона дозволила, щоб нервово-паралітична речовина потрапила до чужих рук. За словами Мей, речовина, якою отруїли Скрипаля, - з групи "Новачок", була розроблена в Росії, раніше в РФ її виробляли і, можливо, продовжують виробляти. Між Лондоном і Москвою триває дипломатичне напруження.

Напередодні лідери Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини та Великобританії оприлюднили спільну заяву, в якій визнають Росію відповідальною за отруєння колишнього розвідника ГРУ Сергія Скрипаля і його доньки. У заяві отруєння названо "першим агресивним використанням нервово-паралітичної речовини в Європі з часів Другої світової війни". Москву закликають надати ОЗХЗ повну інформацію щодо програми "Новачок". Росія усі звинувачення відкидає.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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