ЗМІ оприлюднили заповіт українського режисера Олега Сенцова

Ув'язнений у Росії український режисер Олег Сенцов заповів екранізацію своїх сценаріїв режисерці Євгенії Врадій, а спадкоємцями призначив своїх дітей Аліну та Владислава.Український режисер Олег Сенцов, що відбуває покарання у російській тюремній колонії, попросив опублікувати свій заповіт, повідомило у п'ятницю, 26 жовтня, українське онлайн-видання "Громадське". Заповіт, складений 7 вересня, передала сестра Сенцова Наталія Каплан.

Олег Сенцов заповідає екранізацію фільмів за його сценаріями, а саме "Носоріг", "Кай", а також написані у в'язниці "Блискучий світ", "Ворони" та "Крісті", режисерці Євгенії Врадій. У разі її відмови вона зможе обрати, кому передоручити ці екранізації, а також обрати компанію виробника цих фільмів.

Правонаступниками, спадкоємцями і одержувачами гонорарів Сенцов призначив своїх дітей Аліну та Владислава Сенцових. Заповіт складений у колонії у місті Лабитнангі та завірений адвокатом Сенцова Дмитром Дінзе.

Олег Сенцов, засуджений російським судом до 20 років ув'язнення за звинуваченням в організації терактів у анексованому Криму, голодував з 14 травня по 5 жовтня цього року. Він повідомив, що припинив голодування через загрозу початку примусового годування. Він вимагав звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських тюрмах.

25 жовтня Сенцову було присуджено премію Європарламенту імені Сахарова "За свободу думки".