ЗМІ оприлюднили "темник" для "слуг народу", як реагувати на опитування Зеленського

Народним депутатам від "Слуги народу" видали рекомендації про те, як правильно коментувати невдалі для партії результати на місцевих виборах і незручні питання, пов'язані зі всеукраїнським опитуванням.

Відповідний документ опублікувало видання Страна.ua. Він побудований за принципом запитань і відповідей.

Наведемо найрезонансніші питання і передбачувані відповіді.

"Як ви сприймаєте результат екзит-полів?"

"Слугам" порекомендували відповідати, що партія буде представлена в більшості місцевих рад. "Так, це не монобольшість, але ми на неї і не розраховували".

Також їм радять говорити про неможливість конкурувати загальнонаціональній партії з чинними мерами міст, які здобули перемогу в багатьох населених пунктах. Тим більше, що міським головам доведеться шукати спільну мову з центральною владою.

Низьку явку на виборах нардепам запропонували пояснити пандемією коронавірусу, а також "токсичною політичною атмосферою", нібито створеною опонентами.

"Куди поділися 73 відсотки, які були ще минулого року?"

Основний меседж полягає в тому, що за Зеленського проголосували консолідовано всі, хто хотів прибрати Порошенка. Зараз же голоси розподілилися між різними партіями, серед яких і місцеві проєкти.

"Чому у вас немає міських голів?"

До цього питання запропоновано ставитися спокійно. Мовляв, у чинних мерів зараз стільки повноважень, що обіграти їх практично неможливо. Але їм доведеться домовлятися з місцевими радами.

"Що будете робити з таким політичним результатом?"

"Будемо працювати", – рекомендують говорити в документі. Також радять нагадати про те, що в багатьох містах попереду ще другий тур виборів.

Також згадуються правоохоронні органи і НАБУ, які повинні стежити за використанням бюджетних коштів у регіонах.

"Чи потрібно тепер перезавантажувати Верховну Раду?"

Нардепам радять говорити, що завдання парламенту – ухвалювати закони. Тому юридичних підстав для розпуску за Конституцією немає.

"Як ви оцінюєте проведення опитування від президента?"

"Для першого разу нормально", – сказано в документі. "Слугам" радять визнати, що в деяких місцях опитування були зірвані, але на виході з більшості дільниць вдалося зафіксувати думку виборців.

Крім того, надано рекомендації, як відповідати на питання про використання в проведенні опитування неповнолітніх. Мовляв, за згодою батьків діти можуть залучатися до некомерційної діяльності. А тему цю взагалі піднімають опоненти.

Питання і відповіді, що стосуються проведення опитування Зеленського займають досить багато місця в "темнику". Вони стосуються і вартості його проведення, і можливості проголосувати багаторазово, і сумнівності повноважень президента його організувати.

Темник побудований за принципом запитань і відповідей Страна.ua

Куди поділися 73 відсотки, які були ще в минулому році? Страна.ua

Чи потрібно тепер перезавантажувати Верховну Раду? Страна.ua

Як ви оцінюєте проведення опитування від президента? Страна.ua

Питанням, пов'язаним з опитуванням, приділили багато місця Страна.ua

Питання стосуються вартості опитування Страна.ua

Коли пройдуть вибори в Донецьку і Луганську? Страна.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, деякі народні депутати від "Слуги народу" нібито повинні просувати і відстоювати на телебаченні ідею президента Володимира Зеленського щодо тем, які озвучені в його опитуванні. Про це йдеться в "темнику", який оприлюднили журналісти. Відзначається, що він побудований за моделлю "як відповідати на підступні питання".