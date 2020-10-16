ЗМІ оприлюднили "темник" для "слуг народу" щодо опитування Зеленського

Деякі народні депутати від "Слуги народу" нібито повинні просувати й відстоювати на телебаченні ідею президента Володимира Зеленського щодо тем, які озвучено в його опитуванні.

Про це йдеться в "темнику", який оприлюднило видання "Страна". Зазначається, що він побудований за моделлю "як відповідати на підступні запитання".

Довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах

Тут депутатам нібито треба говорити, що принцип невідворотності покарання не працює, оскільки корупціонери відбуваються умовним терміном або штрафом.

Другий аргумент нібито повинен звучати так: якщо за особливо великі розміри ввести довічне, то за цими статтями не випускатимуть під заставу.

Також пояснюється, навіщо це питання виносити на всенародне обговорення, а не просто ухвалити монобільшістю. Згідно з текстом, для того, щоб законопроєкт потім не скасували через Конституційний Суд.

Останнє пояснення: корупціонери, які йдуть у владу на місцевих виборах, повинні злякатися підсумків опитування.

Також, як пише видання, даються поради, як відповідати на запитання, чому Зеленський не вирішить більш нагальну проблему, звільнивши голову НАБУ Артема Ситника, який "провалив боротьбу з корупцією в країні". Тут депутатам пропонується захищати Ситника й відповідати, що Антикорупційний суд працює лише рік, а це дуже малий термін для НАБУ, щоб почати посадки.

Створення на Донбасі вільної економічної зони

Тут, як зазначається, головна мета – спробувати повернути підтримку виборців на сході України.

"Аргументи тут ті самі, що й у поясненні на сайті президента: підконтрольна частина Донбасу в депресивному стані через війну, вдихнути в неї життя можна інвестиціями, а для них потрібен пільговий економічний режим. Після чого жителі ОРДЛО, побачивши розвиток на підконтрольній частині, "виберуть Україну"", – пише видання.

У "темнику" також озвучуються ідеї заманити на Донбас іноземних інвесторів, щоб Захід почав активніше захищати Україну (щоб не втратити свій бізнес на прифронтових територіях).

Скорочення депутатів до 300

Щодо цього питання "слугам" нібито варто аргументувати тим, що зайві депутати не потрібні, тому що в країні – децентралізація. Також наводяться приклади інших країн із більшим населенням, ніж в Україні, і меншою кількістю депутатів.

Щодо легалізації марихуани

У "темнику" повторюється цифра Уляни Супрун, яка говорила про те, що приблизно 2 мільйони українців страждають від болю, який може зняти канабіс.

"На запитання, чому монобільшість не хоче самостійно ухвалити це рішення," слугам народу "пропонується відповідати, що це викличе протидію інших фракцій, які спробують осідлати консервативні настрої в суспільстві", – наголошує видання.

Гарантії безпеки згідно з Будапештським меморандумом

ардепам видаються рекомендації, як розтлумачити сенс цієї фрази. "З огляду на тривалість порушення однією з держав-підписантів (Росією) його зобов'язань, підтверджених у Меморандумі, наполягаємо на потребі спільної роботи інших держав-гарантів для відновлення безпеки й територіальної цілісності України", – йдеться в "темнику".

Там також зазначається, що країні потрібен мандат від народу, щоб звертатися до держав-підписантів меморандуму.

"Що саме хочуть від західних країн – у" темнику "не уточнюється. Але йдеться про те, що звернення до держав-підписантів меморандуму означатиме або їхній обов'язок робити більше для України, або маніфестацію перед усім світом, що їхні підписи нічого не варті", – зауважує видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський озвучив всі запитання для всенародного опитування на місцевих виборах:

Чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

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