ЗМІ назвали причину повернення Саакашвілі в Грузію

Глава Виконавчого комітету Ради реформ України Міхеїл Саакашвілі вирішив покинути країну і повернутися в Грузію нібито через майбутні парламентські вибори.

Про це повідомляє Telegram-канал "Страны", посилаючись на інформацію джерела. Той аргументував намір колишнього грузинського президента тим, що "його чекають" на батьківщині.

"В Україні він завжди буде одним із політиків, і не факт, що у нього будуть інструменти, щоб показати якийсь результат. Є також фактор: те, що він хоче зробити, суперечить великим інтересам нинішньої влади", – цитує видання слова співрозмовника.

Він підкреслив, що нині в Грузії Саакашвілі "може переломити ситуацію", оскільки там важливішими є парламентські вибори, а він – лідер опозиційної партії.

"Його чекають на цих виборах. Він декілька разів говорив, що повернеться, але не повертався. А зараз буде ключовий бій на виборах. Кримінальні справи щодо нього не закриють. Обставини змінилися, тож тепер він може повернутися. Влада в Грузії стала слабшою", – вважає джерело.

Також співрозмовник зазначив, нібито соціологічні опитування в Грузії дають Саакашвілі "великі шанси на перемогу в парламентських виборах", в разі, якщо він повернеться.

"Буде нереально затримати, якщо його зустріне величезна кількість народу. Це чудово знають у Грузії. Як і коли він перетне кордон, я не знаю, але рішення вже ухвалено", – заявив він виданню.

Скриншот (Telegram-канал "Страны")

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова виконавчого комітету Ради реформ України, колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що повертається на батьківщину. Незважаючи на те, що там на нього зареєстрували декілька кримінальних проваджень.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!