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ЗМІ назвали причину, чому Кучма покинув ТКГ

Олексій Тітофф
Політика
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ЗМІ назвали причину, чому Кучма покинув ТКГ

Другий президент України Леонід Кучма склав свої повноваження глави делегації України в ТКГ через свій похилий вік.

Про це повідомляє джерело "Нового времени" в Офісі президента України.

"Йому фізично було важко справлятися", – зазначив співрозмовник видання

Зазначимо, що Леоніду Кучмі 9 серпня виповниться 82 роки.

Нагадаємо, що в ОПУ повідомили, що другий президент України Леонід Кучма склав свої повноваження глави делегації України в Тристоронньої контактній групі в Мінську з питань врегулювання ситуації на Донбасі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

  • у 2014 році в Мінську представники України, Росії та ОБСЄ підписали Мінський протокол про припинення вогню на Донбасі та створили Тристоронню групу з врегулювання конфлікту на сході України.

  • 23 червня 2014 року Кучма увійшов до її складу як представник від України. Він представляв Україну в ТКГ чотири роки.

  • 2 жовтня 2018 року Кучма офіційно пішов із цієї посади, його замінив Руслан Демченко.

  • Удруге Кучма став на чолі української делегації в ТКГ в Мінську 3 червня 2019 року за ініціативою Зеленського.

УкраїнаЛеонід Кучма
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