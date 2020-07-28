ЗМІ назвали причину, чому Кучма покинув ТКГ
Другий президент України Леонід Кучма склав свої повноваження глави делегації України в ТКГ через свій похилий вік.
Про це повідомляє джерело "Нового времени" в Офісі президента України.
"Йому фізично було важко справлятися", – зазначив співрозмовник видання
Зазначимо, що Леоніду Кучмі 9 серпня виповниться 82 роки.
Нагадаємо, що в ОПУ повідомили, що другий президент України Леонід Кучма склав свої повноваження глави делегації України в Тристоронньої контактній групі в Мінську з питань врегулювання ситуації на Донбасі.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв:
у 2014 році в Мінську представники України, Росії та ОБСЄ підписали Мінський протокол про припинення вогню на Донбасі та створили Тристоронню групу з врегулювання конфлікту на сході України.
23 червня 2014 року Кучма увійшов до її складу як представник від України. Він представляв Україну в ТКГ чотири роки.
2 жовтня 2018 року Кучма офіційно пішов із цієї посади, його замінив Руслан Демченко.
Удруге Кучма став на чолі української делегації в ТКГ в Мінську 3 червня 2019 року за ініціативою Зеленського.