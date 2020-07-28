ЗМІ назвали причину, чому Кучма покинув ТКГ

Другий президент України Леонід Кучма склав свої повноваження глави делегації України в ТКГ через свій похилий вік.

Про це повідомляє джерело "Нового времени" в Офісі президента України.

"Йому фізично було важко справлятися", – зазначив співрозмовник видання

Зазначимо, що Леоніду Кучмі 9 серпня виповниться 82 роки.

Нагадаємо, що в ОПУ повідомили, що другий президент України Леонід Кучма склав свої повноваження глави делегації України в Тристоронньої контактній групі в Мінську з питань врегулювання ситуації на Донбасі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв: