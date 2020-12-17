ЗМІ назвали бізнесмена Павлюка тіньовим куратором "слуг народу"

Перед голосуванням з ключових питань у Верховній Раді деякі народні депутати з фракції Слуга народу відвідують офіс бізнесмена Іллі Павлюка.

Про це заявили журналісти Bihus.info. Сам підприємець також бував в Офісі президента, причому приходив нібито через чорний хід (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Офіс бізнесмена знаходиться поблизу від Офісу президента, Кабінету міністрів і Верховної Ради, йдеться в розслідуванні ЗМІ.

На відеозаписах журналісти-розслідувачі показали, що нардепи були у Павлюка перед голосуванням, зокрема, за законопроєкти про гральний бізнес, державний бюджет і з електронного декларування.

За даними ЗМІ, Павлюк має вплив приблизно на 30 народних обранців від пропрезидентської партії, а координацію між ними нібито здійснює нардеп Олег Марусяк.

Парламентарі в коментарі ЗМІ стверджували, що з Павлюком незнайомі. Сам бізнесмен демонструє байдужість до політичного життя України.

Що відомо про Іллю Павлюка?

Бізнесмен з Чернівців, був помічником нардепа 6 скликання, колишнього першого заступника спікера ВР, заслуженого юриста України Ігоря Калетника, підтримував з ним тісні стосунки.

У 2010 році Калетник очолив Державну митну службу України та продовжив співпрацю з Павлюком.

У 2012 році тоді депутат Чернівецької облради, нині глава Чернівецької митниці Микола Салагор назвав Павлюка "фактичним власником усієї контрабанди" в регіоні.

Екснардеп Геннадій Москаль ще при Вікторі Януковичі прямо заявляв у відкритому листі про роль Павлюка в розробці змін до законодавства, які фактично "декриміналізували" контрабанду.

Павлюк, за даними YouControl, є власником п'яти фірм – "Садівник агро пром", садівниче товариство "Садівник агро пром", ТОВ "Буковина-Спортсервіс", сільськогосподарське ТОВ "Тарасівецька птахофабрика", ТОВ "Калина-Транс".

Племінник Павлюка – Максим Павлюк – є нардепом від "Слуги народу".

Дані про фірми Павлюка youcontrol.com.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Павлюк став неофіційним керівником виборчої кампанії "Слуги народу". Також він нібито курує старих представники "Зе! Команди", які працювали в регіонах на попередніх виборах.

За інформацією ЗМІ, Павлюку пропонували офіційну посаду в команді Зеленського, однак він відмовився.