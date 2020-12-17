ЗМІ назвали бізнесмена Павлюка тіньовим куратором "слуг народу"

Перед голосуванням з ключових питань у Верховній Раді деякі народні депутати з фракції Слуга народу відвідують офіс бізнесмена Іллі Павлюка.

Про це заявили журналісти Bihus.info. Сам підприємець також бував в Офісі президента, причому приходив нібито через чорний хід (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Офіс бізнесмена знаходиться поблизу від Офісу президента, Кабінету міністрів і Верховної Ради, йдеться в розслідуванні ЗМІ.

На відеозаписах журналісти-розслідувачі показали, що нардепи були у Павлюка перед голосуванням, зокрема, за законопроєкти про гральний бізнес, державний бюджет і з електронного декларування.

За даними ЗМІ, Павлюк має вплив приблизно на 30 народних обранців від пропрезидентської партії, а координацію між ними нібито здійснює нардеп Олег Марусяк.

Парламентарі в коментарі ЗМІ стверджували, що з Павлюком незнайомі. Сам бізнесмен демонструє байдужість до політичного життя України.

Бізнесмен з Чернівців, був помічником нардепа 6 скликання, колишнього першого заступника спікера ВР, заслуженого юриста України Ігоря Калетника, підтримував з ним тісні стосунки.

У 2010 році Калетник очолив Державну митну службу України та продовжив співпрацю з Павлюком.

У 2012 році тоді депутат Чернівецької облради, нині глава Чернівецької митниці Микола Салагор назвав Павлюка "фактичним власником усієї контрабанди" в регіоні.

Екснардеп Геннадій Москаль ще при Вікторі Януковичі прямо заявляв у відкритому листі про роль Павлюка в розробці змін до законодавства, які фактично "декриміналізували" контрабанду.

Павлюк, за даними YouControl, є власником п'яти фірм – "Садівник агро пром", садівниче товариство "Садівник агро пром", ТОВ "Буковина-Спортсервіс", сільськогосподарське ТОВ "Тарасівецька птахофабрика", ТОВ "Калина-Транс".

Племінник Павлюка – Максим Павлюк – є нардепом від "Слуги народу".

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Павлюк став неофіційним керівником виборчої кампанії "Слуги народу". Також він нібито курує старих представники "Зе! Команди", які працювали в регіонах на попередніх виборах.

За інформацією ЗМІ, Павлюку пропонували офіційну посаду в команді Зеленського, однак він відмовився.