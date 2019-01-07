ЗМІ: Лондон знає все про замах на Скрипаля

Владі Великобританії повністю зрозуміла картина організації отруєння колишнього агента Сергія Скрипаля та його доньки, пише The Telegraph. За даними джерел видання, ланцюг тягнеться до президента РФ Путіна.Британська влада переконана, що знає "все, що треба знати" про замах з використанням нервово-паралітичної речовини на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля, у тому числі про роль російського президента Володимира Путіна в організації цього злочину. Про це у понеділок, 7 січня, пише британська газета The Daily Telegraph, посилаючись на урядові джерела. Видання вказує, що агентурна мережа російської військової розвідки, більш відома як ГРУ, що стояла за нападом, була викрита в Великобританії в результаті контртерористичного розслідування і згодом ліквідована, тож протягом багатьох років вже не становитиме небезпеки.

Не пов'язані одне з одним джерела повідомили The Telegraph, що всі подробиці операції вже добре відомі, у тому числі що ланцюжок підпорядкування тягнеться аж до президента Росії Володимира Путіна, "який дав зелене світло на використання бойової нервово-паралітичної речовини на британській землі". "Ми впевнені, що знаємо все, що нам потрібно знати про Солсбері", - заявив один зі співрозмовників видання, додавши, що ГРУ потребуватиме десятиліть, щоб повернути собі міцні позиції у Великобританії.

Операції російської розвідки були розкриті багато в чому через низку грубих помилок, зокрема тому, що російська спецслужба видавала багатьом своїм агентам паспорти з послідовними номерами, пише британська газета. Влада в Лондоні тепер впевнена, що практично всі вислані з країни 23 російських дипломати були агентами ГРУ і Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Росії і що їх висилка зірвала шпигунські операції Кремля у Великобританії. Після знищення Лондоном агентурної мережі ГРУ у Великобританії, за даними джерел The Telegraph, СЗР відчайдушно намагається відновити свої позиції на Заході.

В отруєнні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок" Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, яке було скоєно в британському Солсбері у березні 2018 року, в Великобританії звинувачують ймовірних співробітників ГРУ Руслана Боширова і Олександра Петрова. Групи Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team і "Проект" назвали їхні справжні імена - Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін.

За даними спільного розслідування Bellingcat і видання The Insider, Чепіга - полковник Головного управління Генштабу ЗС Росії (колишнього ГРУ), він тричі бував у відрядженні в Чечні. Підрозділ, в якому служив Чепіга, був помічений поруч з українським кордоном у 2014 році. У тому ж році президент РФ Володимир Путін присвоїв йому звання Героя Росії "за виконання миротворчої місії". Мішкін, який отримав медичну освіту в одній з військових академій, також є співробітником спецслужби. Він був нагороджений званням Героя Росії в 2014 році, йдеться в матеріалах розслідування.