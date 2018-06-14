ЗМІ: Країни ЄС погодили нові мита щодо продуктів США

Представники країн ЄС одноголосно неформально погодили запровадження мит, серед іншого, на американські джинси, віскі, мотоцикли та арахісове масло.Країни ЄС у четвер, 14 червня, "одностайно" погодили нові мита щодо кількох груп американських товарів на загальну суму 2,8 мільярда євро. Про це повідомляють інформагенції Reuters і AFP з посиланням на джерела. Серед товарів, які обкладатимуться новими митами - джинси, арахісове масло, мотоцикли і віскі. Формально ці мита повинна ще затвердити Єврокомісія, як очікується, на засіданні 20 червня. Потім мита можуть набути чинності наприкінці червня або на початку липня.

Нові мита Євросоюзу щодо американських товарів заплановані як відповідь на запровадження з 1 червня адміністрацією президента США Дональда Трампа 25-відсоткових мит на сталь та 10-відсоткових на алюміній з ЄС. Окрім того, Трамп розглядає можливості для запровадження додаткових мит на європейські автомобілі. Це могло би стати сильним ударом зокрема для німецьких автовиробників. ЄС звернувся до Світової організації торгівлі (СОТ) зі скаргою щодо нових американських мит.