ЗМІ Коломойського атакують Зеленського: довкола президента розкрутився новий скандал

Під час відкритого конкурсу на посаду прес-секретаря президента України Володимира Зеленського він пропонував посісти це місце головному редактору "Української правди" Севгіль Мусаєвій.

Про скандальний факт повідомив theБабель, який пов'язують із олігархом Ігорем Коломойським, посилаючись на два незалежних джерела.

Зазначається, що пропозицію для Мусаєвої про роботу Зеленський зробив після 15 травня, через кілька тижнів після початку публічного конкурсу на заміщення вакантної посади. До цього часу претенденти встигли пройти кілька етапів відбору. Однак головний редактор "Української правди" у змаганнях участі не брала. В цей час вона закінчувала навчання у Гарвардському університеті у США. Зеленський зв'язався з нею телефоном, але журналістка від посади відмовилася.

За коментарями про те, чи робив президент таку пропозицію під час публічного конкурсу, ЗМІ Коломойського звернулося до його прес-секретаря, переможиці відбору Юлії Мендель і до самої Мусаєвої. Однак остання цю інформацію не підтвердила і не спростувала.

Зі свого боку Мендель відповіла, що "це зараз не є пріоритетом для Володимира", а вона як представник комунікації має право визначатися "із рівнем етичності тих питань, які має ставити президенту".

Крім того, за коментарями Мендель порадила звернутися до прес-секретаря "ЗеКоманди" Ірини Побєдоносцевої. Вона, зі свого боку, пообіцяла з'ясувати це питання і припустила, що якщо розмова з Мусаєвою і відбулася, то журналістці могли запропонувати взяти участь у відборі на загальних підставах. Однак, якщо це правда, пише видання, то така пропозиція після кількох етапів відбору нівелює публічний конкурс і ставить одного з учасників у особливі умови.

Володимир Зеленський

Коментар з приводу даної ситуації опублікувала на своїй сторінці у Facebook і головний редактор theБабель Катерина Коберник. Вона зазначила, що в принципі Зеленський без проблем міг взяти прес-секретаря без жодного конкурсу. Це нормально і він має на це повне право. Але оголошений конкурс став символом прозорості нової влади і доступності до неї кращих.

"Порушити умови конкурсу — гірше, ніж його не оголосити. Ця історія ставить під велике питання прозорість конкурсу щодо мажоритарки від "Слуги народу". Він набагато важливіший і йому не довірятимуть, якщо десь мухлювати", — вважає Коберник.

Також вона нагадала про заяву Зеленського, в якій він поділився планами відокремити інформаційне мовлення особливим статусом від інших блоків на великих телеканалах. На його думку, так їхні власники не зможуть впливати на новини.

"Це правильна ідея, яка важко реалізується. Складна, але реальна. У зв'язку з цим у мене порада "ЗеКоманді" на майбутнє: для початку самі повірте в те, що говорите з трибун. Коли вас заслужено критикують, не шукайте за цим чужу руку і не просіть допомоги у тих, хто, як вам здається, може вплинути на журналістів. Так робили до вас, і ви бачили результат. Так, ми не публікували новину вчора, коли президент був у Брюсселі. Очевидно, він був зайнятий. Але сьогодні вранці він бадьоро крутив педалі і давав інтерв'ю у "Сніданку на 1+1". Якщо наше питання не у пріоритеті, отже, пріоритети різні", — обурено резюмувала Коберник.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

президент України Володимир Зеленський призначив своїм прес-секретарем Юлію Мендель 3 червня. Відповідний указ №350/2019 опублікований на сайті глави держави.

Вона у різний час працювала на телеканалах — ICTV, "Еспресо-ТВ", "Інтер", "112 Україна". Кілька років журналістка співпрацювала із The New York Times.

Писала для українського Forbes і американського Politico, також працювала з VICE News, CNBC, New Eastern Europe, World Affairs Journal, Spiegel Online.

У 2016 році Мендель стала героїнею новин про сексуальні домагання. На своїй сторінці у Facebook вона написала про непристойні слова на її адресу від незнайомого чоловіка, чим спровокувала бурхливу дискусію в мережі.

Крім того, у 2018 році Мендель спільно із російським кореспондентом NY Times Ендрю Хіггінсом відзначилася "вкидом" про корупцію у військовій сфері (довкола АТО) в Україні.

Газета The New York Times, з якою співпрацювала Мендель, надрукувала низку її статей вже після подачі журналісткою заявки на участь у конкурсі для отримання нинішньої посади. Американське видання CNN назвало цю інформацію "серйозним конфліктом інтересів". The New York Times зайняла аналогічну позицію.

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