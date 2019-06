ЗМІ Коломойського атакують Зеленського: довкола президента розкрутився новий скандал

Вона у різний час працювала на телеканалах — ICTV, "Еспресо-ТВ", "Інтер", "112 Україна". Кілька років журналістка співпрацювала із The New York Times.

Газета The New York Times, з якою співпрацювала Мендель, надрукувала низку її статей вже після подачі журналісткою заявки на участь у конкурсі для отримання нинішньої посади. Американське видання CNN назвало цю інформацію "серйозним конфліктом інтересів". The New York Times зайняла аналогічну позицію.