ЗМІ дізналися про поширення коронавірусу в "Слузі народу"

Політика 14:17, 30.07.2020 Оновлено: 15:09, 30.07.2020

У парламентській фракції "Слуга народу" коронавірусом заразився не тільки нардеп Данило Гетманцев, а й депутати-мажоритарники Павло Халімон і Сергій Гривко.

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Як повідомляє Telegram-канал "Политика Страны" з посиланням на свої джерела, останнім часом депутати групами ходили на особисті зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Офіс президента.

На зустрічах підбивалися підсумки року й обговорювалися проблемні питання, які цікавлять депутатів, а також комунікаційні кризи.

"Але після того, як масово почали хворіти депутати, зустрічатися, найімовірніше, більше не будуть", – заявило джерело.

Воно додало, що кількість хворих значно більша, оскільки хворі депутати активно комунікували з колегами по парламенту.

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