ЗМІ дізналися про можливу заміну трьох міністрів, генпрокурора і глави СБУ

У Кабінеті міністрів Дениса Шмигаля найближчим часом можуть відбутися чергові кадрові ротації.

Як пише РБК-Україна з посиланням на джерела, мова про міністра фінансів Сергія Марченка і міністра економіки Ігоря Петрашка, які працюють на своїх посадах менше півроку, а також міністра юстиції Дениса Малюську.

"Малюською невдоволено близько третини фракції "Слуга народу". Зокрема – через вельми ексцентричну поведінку міністра. Хоча, за інформацією видання, у нього є і чимала "група підтримки" всередині СН", – йдеться в статті.

За даними джерел, новим главою Мін'юсту може стати теперішня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

При цьому на посаду генпрокурора нібито претендує глава Служби безпеки України Іван Баканов.

"Ротація Баканов-Венедіктова – це цілком робоча схема. Чутки про це вже давно ходять, але поки ніякої конкретики немає", – сказало одне з джерел.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава фракції СН Давид Арахамія розповів, чи буде "Слуга народу" звільняти міністра Ігоря Петрашка.

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що Петрашка можуть зняти з посади за відстоювання інтересів власників тютюнових корпорацій.