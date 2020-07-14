ЗМІ дізналися причину відкликання постанови про місцеві вибори в Україні

Центральна виборча комісія України заблокувала постанову профільного комітету Верховної Ради про місцеві вибори в новостворених громадах і районах.

Про це пише ZN.UA з посиланням на джерела. Видання зазначає, що спершу комітет ВР ухвалив такий варіант: голосування постанови про затвердження нових районів, зміни до бюджетного кодексу в частині закріплення фінансів і повноважень на рівні громад, зміни до Виборчого кодексу і тільки потім постанову про призначення виборів.

"Однак критична нестача часу до можливого за конституційними термінами оголошення виборів і тривале розгляд закону про гральний бізнес внесли корективи. Вирішили спочатку голосувати за проєкт постанови про вибори, а потім всі інші закони. Проблема в тому, що з постанови рішенням комітету був виключений п. 6.2, що стосується призначення парламентом виборів в новостворених громадах і районах. Це право є у ЦВК", – йдеться в публікації.

Відзначається, що профільний комітет Ради не зібрався, тому не вдалося підправиш рішення і голосування перенесли.

Також видання пише, що українська влада страхується від провалу на виборах на рівні громад, залишаючи субрегіональний рівень і відповідно районні ради.

"Швидше за все, вони просто ведуть лінію, якої боялися мери – залишать райради і потім, програвши вибори в громадах, заберуть у них частину повноважень і грошей і віддадуть районам. Можливо це взаємовигідний змову влади з елітами районного рівня. Ми залишаємо вам повноваження і гроші – по суті зберігаємо вас і годівницю, а ви йдете під нас. Та сама продаж франшизи на районному рівні", – додало джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL , згідно з проектом постанови Верховної Ради, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.