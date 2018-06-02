ЗМІ: Через РФ НАТО створить багатотисячні сили швидкого реагування в Європі

За даними німецької Welt am Sonntag, провідну роль у нових силах НАТО має відігравати Німеччина. Їх створють на випадок атаки з боку Росії.НАТО планує створити 30-тисячні сили швидкого реагування в Європі на додачу до наявних на випадок нападу з боку Росії. Про це пише німецьке видання Welt am Sonntag (WamS) у матеріалі, оприлюдненому в суботу, 2 червня. Альянс розраховує, що ці загони мають бути здатними до реагування у проміжок до 30 днів у випадку необхідності, цитує Reuters.

Ідеться також про оснащення таких сил кількомастами бойових літаків та кораблів, пише видання з посиланням на високопоставлених дипломатів у НАТО. Нові підрозділи мають зміцнити наявні сили швидкого реагування у 20 тисяч солдатів. Очікується, що члени НАТО на саміті в липні ухвалять відповідне рішення. "Німеччина відіграватиме провідну роль", - додає джерело WamS.

Генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг напередодні закликав долати протиріччя всередині військового блоку. "Сила НАТО була та є в тому, що ми стоїмо пліч-о-пліч попри різні погляди", - наводить його слова німецький тижневик Der Spiegel. Як приклад він назвав торговельну політику США та їхній вихід з Паризької кліматичної угоди, а також суперечки довкола іранської ядерної угоди.

Нагадаємо,що Німеччина, Великобританія, Сполучені Штати і Канада нині очолюють міжнародні групи швидкого реагування, розміщені в Естонії, Латвії, Литві та Польщі. За заявами блоку, вони готові стримати і, в разі необхідності, негайно відповісти на будь-яку агресію спільно з національними збройними силами.

Чотири батальйони, сформовані з представників 15 різних держав НАТО, налічують загалом близько 4500 військових. Їхнє розміщення стало "прямою відповіддю на агресивні дії Росії на периферії території НАТО, які знизили стабільність та безпеку, збільшили непередбачуваність", - йдеться у документі. У 2017 році країни НАТО в середньому збільшили видатки на оборону порівняно з попереднім роком на 2,25 відсотка.