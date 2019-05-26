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Злий одесит
Злий одесит
Український блогерВсі статті автора

Выбор России: унижение или... еще большее унижение

12.6тЧитати матеріал російською

Итак, долгожданное завершение суда, созданного в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, прошло не в пользу Российской Федерации, которую обязали освободить украинских моряков, захваченных в нейтральных водах Черного моря, в ноябре прошлого года.

Как уже известно, глава трибунала, судья Пак Чжин Хён обязал Москву немедленно освободить 24 моряков ВМС Украины, позволив им вернуться, домой, а так же передать Украине 3 задержанных катера.

Выбор России: унижение или... еще большее унижение

РИА "Новости"

И вот теперь перед Россией стоит сложный выбор, либо она придерживается международного права и выполняет все требования трибунала, либо признает себя, по сути, пиратским государством и ослушивается судебное решение.

И, похоже, Россия выбрала второй вариант для себя.

Так, в Министерстве иностранных дел РФ решение Международного трибунала по морскому праву, прокомментировали так, словно все как один находятся в иной, параллельной реальности, сформированной скудными остатками аргентинских эманаций. В частности, пресс-служба МИД РФ отметила, что: “На данном этапе речь не идет собственно о рассмотрении претензий Украины.”

Ранее МИД России так же неоднократно подчеркивал, что, по их мнению, Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента".

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Тем не менее, с юридической точки зрения положение России в данной ситуации наихудшее с ноября прошлого года, когда она впервые вознамерилась нарушить международное право. Теперь же это было объявлено во всеуслышание на самом высоком уровне. А несоблюдение решения трибунала может иметь негативные последствия, коих для России и так выписывают не мало.

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Автор
Злий одеситЗлий одесит
Теми
Російська воєнна загрозаРосійсько-український конфлікт
Особи
Володимир ПутінСергій Лавров
Теги
війнаполонені морякиНовини РосіїООН
Джерело
Джерело:Блог Александра Коваленко на Site.ua
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zhukov vanya
zhukov vanya
Украина при этом утверждает, что такие действия были законны на основании соглашения 2003 года. Во-вторых, можно утверждать, что украинский буксир «Яни Капу» намеренно подвергался тарану не менее четырех раз за период не менее часа.
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zhukov vanya
zhukov vanya
Наконец, в-третьих, судя по информации, которую опубликовала ФСБ РФ, изобличив, видимо, самих себя, обстрел «Бердянска», вероятнее всего, произошел в нейтральных водах.
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zhukov vanya
zhukov vanya
Кроме того, аудиозапись предполагаемого сигнала бедствия с одного из трех украинских кораблей, опубликованная украинским СМИ liga.net, содержит фрагмент «Сколько у вас раненых? Нужна помощь! Нужна помощь! Мейдей! Мейдей!», а затем координаты (N 44° 51’ 00’’, E 36° 23’ 04’’). Это место находится к юго-западу от места обстрела «Бердянска» по версии России, а также вне 12-мильной зоны, то есть в нейтральных водах.
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