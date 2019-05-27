Как и было понятно задолго до свершившегося события, Владислав Сурков, ныне бывший куратор и идеолог так называемых ДНР и ЛНР и по совместительству помощник Владимира Путина, написал заявление о своем уходе с занимаемого поста и "осуществил прощальный визит на оккупированную часть Донбасса", которую формально (только экономически) будет курировать экс-посол России в Беларуси Михаил Бабич. Хотя, слово “курировать”, применимо к Бабичу, равно как и сам уход Суркова, больше в формате постановочного действа, но для Украины не сулящее ничего хорошего.

На данный момент многие СМИ, журналисты, а так же так называемые лидеры общественного мнения уже связывают уход Суркова с недавно прозвучавшим заявлении Медведчука о выходе из переговорного процесса Россия-Украина. Причем, степень ура-патриотической шизофрении, в контексте данных событий, разрывает здравый смысл в клочья.

Владислав Сурков

Например, такая “говорящая голова” как Лиза Богуцкая уже успела связать уход Медведчука и Суркова с поражением Порошенко, якобы отвечавшего за возвращение Украины в орбиту РФ. Что же, видимо в бытность хорошо налаженных поставок из Аргентины Лизочке подвезли неплохую партию высококачественных латиноамериканских эманаций, которых в суррогатном виде хватит ей надолго. Но все же, как говорится, вернемся к нашим баранам, не забывая о контексте нарративов так называемых ЛОМов.

Дело в том, что в краткосрочные планы Кремля никогда не входило возвращение Украины в орбиту РФ, ибо это долгосрочная перспектива. А вот что входило, так это возвращение оккупированного Донбасса Украине, на условиях России, под соусом автономии. Для того чтобы постичь эту незыблемую истину, достаточно прочитать работы и речи Суркова.

По сути, уход Владислава Суркова это отнюдь не поражение, а наоборот, победа его концепции. Смена лиц в переговорном процессе, к которым привык среднестатистический украинец и подача “автономии” под новой приправой, которая не пришлась бы по вкусу старой команде, но которую, при посредничестве ЛОМов с сомнительной родословной, но серьезным влиянием на массы “¾-х” без труда скормят нужной аудитории, дабы даже и вопросов посторонних не возникло в процессе поедания просроченных полуфабрикатов.

Стоит отметить, что сам процесс автономии “по Сурковски” будет проводиться через бывших “регионалов”, не имеющих за собой кровавых преступлений и повышенной токсичности у масс, и которых можно без труда выводить на передний план дискуссии. Что, в принципе, уже и происходит.

К слову сказать, не забываем о Медведчуке, за которого сейчас весьма активно заступаются евродепутаты, опять же, с сомнительной родословной. Данная игра в ворота Минских соглашений явно ведется пророссийскими политиками европейского плацдарма для повышения цены Медведчука как переговорщика, особенно на момент выхода из процесса значительного числа людей старой команды, сохранявшей приемлемый для Украины баланс и накануне выборов в Верховную Раду.

В итоге, мы получаем самую, что ни на есть откровенную реализацию плана Суркова, по интеграции в здоровый организм Украины Донбасских метастаз, не излеченных, а по-прежнему заражённых “русским миром”. И все это будет происходить под одобрительный гул информационных ретрансляторов новой власти. Хотя, почему “будет”? Уже происходит…

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