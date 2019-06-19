"Злодії в законі нагадають про гроші!" Аброськін жорстко осадив нардепа Купрія

Перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін спростував інформацію про свою втечу з України.

Фейк про те, що він покинув країну, поширив позафракційний нардеп Віталій Купрій. Аброськін на своїй сторінці в Facebook натякнув на зв'язок цього парламентаря з "кримінальними авторитетами".

"Шановному нардепу-казкарю потрібно задуматися не про те, як байки про Аброськіна розповідати, а про те, що "злодії в законі" "Нєделя" і особливо "Молдован" обов'язково запитають про свої гроші. Хто-хто, а "Молдован" просто так гроші нікому не дає і як би потім не довелося гірко плакати", – підкреслив правоохоронець.

В'ячеслав Аброськін Facebook Vyacheslav Abroskin

Так, в своєму пості Купрій написав, що перший заступник голови Національної поліції нібито "спакував речі і зник в невідомому напрямку".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Віталій Купрій запропонував парламенту звернутися до президента України з проханням про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.

Напередодні президентських виборів в Україні Купрій підкреслював свою приналежність до команди "Зе" і був керівником і єдиним членом міжфракційного депутатського об'єднання "За наступного президента Зеленського".

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