Порошенко вимагає покарати винних у зриві харчування в ЗСУ

Парламент має ініціювати розслідування обставин, за яких були зірвані тендери на забезпечення харчування у Збройних Силах України. Особи, винні у тому, що половина армії лишилася голодною, повинні бути притягнуті до відповідальності. Про це під час погоджувальної ради у парламенті заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

kp.ua

"Хочу наголосити, що я як Верховний Головнокомандувач разом з волонтерським десантом започаткували цю систему харчування і дали можливість українським воїнам якісно забезпечувати харчування. Разом з тим наприкінці 2019 року зі злочинною недбалістю було зірване проведення підготовки тендерів для тих, хто буде робити закупівлі для військових, і половина українських Збройних Сил залишилася без харчування", – зазначив Порошенко.

Він звернувся до керівництва Верховної Ради України з вимогою ініціювати розслідування обставин, за яких були зірвані тендери на забезпечення армії харчуванням - з подальшим покаранням винних осіб.

"Я вимагаю – і я думаю, мене підтримують лідери фракцій – ретельного розслідування і притягнення до відповідальності тих, хто зірвав систему харчування і укладення необхідних контрактів", – наголосив Порошенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Порошенко звернувся до Зеленського із закликом до конкретних рішень задля порятунку економіки від неминучої кризи, зумовленої пандемією коронавірусу і помилками чинної влади у ефективній протидії існуючим викликам.

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