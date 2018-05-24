"Зло буде покаране": Порошенко нагадав Росії, що їй загрожує за Boeing-777

Україна зробить все можливе, щоб дії Російської Федерації як держави, що підтримує тероризм, отримали належну оцінку в Міжнародному Суді ООН у рамках розгляду ініційованої нами на початку минулого року справи.

Про це заявив президент України Петро Порошенко, коментуючи оприлюднене розслідування у справі про катастрофу над Донбасом малайзійського Boeing-777.

"Сьогодні Спільна група з питань розслідування збивання літака рейсу Малазійських авіаліній МН17 надала додаткові докази поставки з Російської Федерації протиповітряного комплексу, за допомогою якого був збитий літак. Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів України, Австралії, Бельгії, Малайзії та Нідерландів за сприяння партнерських служб з низки інших країн вдалося встановити "прописку" "Бука"-вбивці: п'ятдесят третя Курська зенітно-ракетна бригада Збройних сил РФ", - написав він.

За словами президента, є всі підстави сподіватися, що вже найближчим часом прокуратура Нідерландів зможе подати до суду звинувачення проти причетних до знищення літака особистостей.

"Зло буде покаране, а справедливість відновлена!" - резюмував глава української держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, родичі жертв катастрофи малайзійського літака Boeing-777, який був збитий у небі над Донбасом у липні 2014 року з російської зброї, написали відкритий лист, в якому винуватцями трагедії назвали керівництво Росії і закликали Кремль не ухилятися від відповідальності, а визнати результати розслідування.