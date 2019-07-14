"Зливати г*мно в Одесі!" Зеленський шокував українців новим наказом

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки до Одеси доручив припинити будь-які перевірки човнів і Одеського морського порту на дотримання екологічних норм.

Таке рішення викликало в українців здивування і обурення, в соцмережах бурхливо обговорюють вчинок глави держави:

"Тільки що Зеленський в Одесі доручив припинити будь-які перевірки човнів і порту на дотримання екологічних норм "мінімум на 2 місяці". Це означає, що в Чорне море тепер можна зливати все, що завгодно. Діалог на нараді:

Зеленський: Ніхто не помре від цього за два місяці.

Представник Держекоінспекції: Крім дельфінів і екології Чорного моря.

Зеленський: Море і так брудне.

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Це той момент, якого всі боялися: коли некомпетентність президента і бажання легких рішень може мати серйозні негативні наслідки. Прохання терміново відреагувати Мінприроди та ДЕІ, пояснити Зеленському, де закінчуються його повноваження, і до яких наслідків може призвести повна анархія в портах", – пише Pavlo Vyshebaba.

"Вчора лаяв "Арселор Міттал" за екологію в Кривому Розі, сьогодні дозволяє зливати г*вно в Одесі. Адже ніхто "за два місяці не помре" в розпал сезону. При цьому це взагалі не його повноваження", - зазначає Михайло Голуб.

"На фауні Чорного моря тренується", - пише Володимир Ар'єв.

Відзначимо, що частина інтернет-користувачів виступила на захист глави держави:

"Так подивіться ви все відео! Той екологіст викручувався як вуж на сковорідці. Я в шоці, як можна так все пересмикувати...

Яка інспекція, все куплено, зливають г*вно щодня.

Дійсно, хабарі на цілих два місяці зупиняться!

там не було нормальних перевірок, там був просто збір грошей, і перевіряльники закривали очі на все викиди..."

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський також скупався в Чорному морі в Одесі.

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