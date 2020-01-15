"Не той голос": у Зеленського пояснили гучну розмову з Гончаруком

Заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів спростувала свою участь у скандальній розмові з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, записи якої були злиті в мережу 15 січня.

Відповідний пост з'явився на Facebook-сторінці чиновниці. Вона наголосила, що голос на відео їй не належить.

"На плівках, які були поширені в соціальних мережах, я вказана як один з учасників зустрічі, де обговорювалися економічні питання. Будь-хто, знайомий зі мною, скаже, що на плівках не мій голос і не мій стиль спілкування", – написала Ковалів.

Вона додала, що якщо ці переговори дійсно мали місце, то вона не знає "ні коли, ні де вони відбувалися".

Зустріч, на якій, можливо, була записана розмова facebook.com/NationalBankOfUkraine

Юлія Ковалів facebook.com/yuliya.kovaliv

Коментарі до посту Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, записи з'явилися на новоствореному YouTube-каналі. На першому ролику нібито Гончарук зробив низку неоднозначних заяв.

Незабаром з'явилося продовження розмови, а також було встановлено ймовірне місце, де вона відбувалася.

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