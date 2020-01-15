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16 січня • оновлено в 00:33
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"Не той голос": у Зеленського пояснили гучну розмову з Гончаруком

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Заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів спростувала свою участь у скандальній розмові з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, записи якої були злиті в мережу 15 січня.

Відповідний пост з'явився на Facebook-сторінці чиновниці. Вона наголосила, що голос на відео їй не належить.

"На плівках, які були поширені в соціальних мережах, я вказана як один з учасників зустрічі, де обговорювалися економічні питання. Будь-хто, знайомий зі мною, скаже, що на плівках не мій голос і не мій стиль спілкування", – написала Ковалів.

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Вона додала, що якщо ці переговори дійсно мали місце, то вона не знає "ні коли, ні де вони відбувалися".

Зустріч, на якій, можливо, була записана розмова

Зустріч, на якій, можливо, була записана розмова

facebook.com/NationalBankOfUkraine

Юлія Ковалів

Юлія Ковалів

facebook.com/yuliya.kovaliv

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, записи з'явилися на новоствореному YouTube-каналі. На першому ролику нібито Гончарук зробив низку неоднозначних заяв.

Незабаром з'явилося продовження розмови, а також було встановлено ймовірне місце, де вона відбувалася.

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Автор
Богдана Васильченко
Особи
Олексій Гончарук Юлія Ковалів
Місце
Україна
Теги
Офіс президента скандали політика
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Mega Death
Mega Death
На воре и шапка горит))) Зачем сразу оправдываться , если еще никто не обвинил?) И ты действительно не виноват.
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