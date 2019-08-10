Злий геній і небезпечний для України: Соколова розкрила справжню сутність Медведчука

Українська телеведуча Яніна Соколова заявила, що вважає кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука небезпечним для України.

"Це – злий геній. Це дуже талановита людина – не тільки в бізнесі, але і, думаю, в політиці. Він зіграв свою роль в історії – не дуже позитивну. Те, що він є людиною розумною і небезпечною для України – це факт" , – сказала вона в інтерв'ю "24".

При цьому Соколова зізналася, що їй загрожувала небезпека через різкі заяви у бік Медведчука.

Віктор Медведчук і Яніна Соколова

"Наш глядач почув розмову в одному з 5-зіркових готелів в центрі Києва. Двоє людей обговорювали мою політику проти Медведчука, яку я веду час від часу, зокрема – мою зустріч з ним на його каналі NEWSONE, куди я прийшла, задала йому питання і пішла. Вони обговорювали це під грифом фрази "Треба щось з цієї Яніною робити", – розповіла вона.

За словами телеведучої, розмову вели майбутній парламентарій і людина, наближена до політичних сил проросійського спрямування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні 2019 року Соколов трьома незручними питаннями вивела з себе Медведчука.

А ще раніше Соколова жорстко розкритикувала кума Путіна за вояж до Москви.

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