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З'їздив на уклін до Москви: Бойко зізнався, про що домовився з партією Путіна

13.5т Читати матеріал російською

Лідер "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко, який 8 липня разом із кумом президента РФ Віктором Медведчуком їздили в Москву, підтвердив, що створив міжпартійну групу з "Єдиною Росією" і готує меморандум про співпрацю з партією Володимира Путіна.

Про це він заявив в ефірі NEWSONE на політичному ток-шоу "Епіцентр української політики". За словами Бойка, "треба нормалізувати відносини з Росією".

"Тому що що ми сусіди – раз, торгові партнери – два, й історично пов'язані виробничими та культурними зв'язками. Наведу приклад. Парламент, який вчора, Слава Богу, закінчив каденцію, ухвалив із десяток декларацій про те, що Росія – агресор, звернення до ООН затаврувати ганьбою тощо. Голосувала вся правляча коаліція, говорили про патріотизм, про те, що треба покарати Росію і т. д. Водночас ми сьогодні продаємо в Росію товарів на 4,5 млрд доларів, а купили у Росії товарів на 7,5 млрд доларів. Це означає, що ми віддали свою валюту в країну із сильнішою економікою з криками про те, що вона – агресор. Я питаю у наших псевдопатріотів: якщо так, то у вас мізків вистачає не віддавати, спробуйте забрати валюту", – сказав він.

Новини
"Допомагають "Газпрому": "Нафтогаз" різко розкритикував переговори Бойка і Медведчука з Росією

Бойко домовився з партією Путіна

Бойко домовився з партією Путіна

Бойко озвучив мету поїздки в столицю Російської Федерації до прем'єр-міністра країни-агресора Дмитра Медведєва.

"Перший раз, коли ми поїхали в Москву, у нас якась була задача? Вона і залишається: вирівняти торгово-економічний баланс, щоб ми купували і продавали однаково, тому що у нас слабка економіка. Замкнуте коло з МВФ треба розірвати, відновивши ринок Росії і продаючи туди більше, ніж купуємо", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 березня Медведчук і Бойко вже їздили в Москву на зустріч із прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером. Там політики заявили, що Україна повинна зберегти транзит газу шляхом створення газотранспортного консорціуму з Росією.

В Україні різко відреагували на візит політиків у тил агресора. У мережі заявили, що такі зустрічі "тягнуть на криміналку".

Зі свого боку СБУ заявила, що "в межах своєї компетенції в стислі терміни надасть правову оцінку візиту громадян України Юрія Бойка і Віктора Медведчука до одного з лідерів країни-агресора, а також їхнім заявам".

Генпрокурор Юрій Луценко пообіцяв, що буде зареєстровано кримінальне провадження про незаконний перетин кордону у зв'язку з польотом до Москви Бойка і Медведчука.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Юрій Бойко Володимир Путін
Місце
Україна
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Nayden Serg
Nayden Serg
Этого пид.ра давно пора еще за вышки посадить надо, или по старинке на палю його.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Не переживайте, шумеры-нерабы. Вам всё равно сосать панский сапог. А будет он русским или амерским-по барабану. Один хер ваше место в дупе
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Макарский Александр, все возможно а ты уже сосешь руский сапог?
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
А эта бойка не спрашивала у медведпута, как там поживают украденные вышки!?!?!
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