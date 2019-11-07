Росія змінила підхід: в РНБО розповіли про новий сценарій у війні проти України

Росія зрозуміла, що їй дуже важко силовим шляхом на Донбасі вирішити питання приєднання України. Тож вона змінила підхід та працює над тим, щоб українці почали гризти та кусати одне одного.

Таку думку в інтерв'ю виданню "Апостроф" висловив заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергій Кривонос. Він також не виключає, що Кремль готує проти України сценарій громадянської війни.

"Головне завдання Кремля – це розхитати ситуацію в Україні, щоб потім сказати: "Шановні, ось ви на нас накладаєте санкції за те, що ми агресори, але ж вони самі у своїй країні не можуть розібратися. То, можливо, це не ми, а вони погані? Ми ж, навпаки, хочемо як краще. Знімайте з нас санкції, а вони нехай гризуться далі", – зазначив Кривонос.

Росія змінила підхід у війні проти України Колаж

За його словами, санкції створюють Російській Федерації дуже багато незручностей. Промисловість держави неспроможна випускати всі необхідні комплектуючі.

Тож українців повсякчас зіштовхують лобами, як, наприклад, із "формулою Штайнмаєра", стверджує заступник секретаря РНБО.

"Я працював у чотирьох областях – Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській, – розповів він. – Спілкувався з людьми. Не скажу, що це спілкування було легким, але перше запитання, яке ми ставили – хто з вас читав Мінські угоди та "формулу Штайнмайєра"? З п'ятисот-шестисот людей руку піднімали максимум кілька десятків. Це свідчить про те, що люди не знайомі з основними документами, вони сприймають лише ту інформацію, яку їм подає телебачення, ними легко маніпулювати. Наш народ привчили не робити власних висновків, а приймати за чисту монету все те, що їм згодовують".

Кривонос звернув увагу на те, що з боку політичних лідерів не було розуміння того, наскільки важливо вести війну на інформаційному полі.

"Наше завдання – це чітко донести до людей, що триває війна і противник вміло використовує наші внутрішні чвари. <…> Ми думаємо, як об'єднати народ. За 30 років Незалежності у нас ніхто не порушував питання національної ідентичності, не висував проблему національної ідеї на державному рівні, – зауважив Кривонос. – У нас тільки намагаються підкреслити, хто з якого регіону та хто якою мовою розмовляє. Але ж у 2014 році на фронті взагалі не стояло питання, хто якою мовою спілкується. Всі воювали однією бойової сім'єю".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці жовтня на тлі розведення військ у Золотому Росія перекинула на Донбас спецназ і "козаків".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!