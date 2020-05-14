Фінансування Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" в Україні російськими бізнесменами – це частина підступного плану президента країни-агресорки Володимира Путіна. Адже такі люди, як одіозний мільярдер Павло Фукс, який також долучений до цього процесу, – це "шістки" лідера РФ.

Таку думку в інтерв’ю "Українській правді" висловив відомий дисидент і правозахисник, співпрезидент Асоціації єврейських організацій та общин (Ваад) України Йосиф Зісельс.

За його словами, він навіть говорив проце голові наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Натану Щаранському.

"З ним я неодноразово дискутував на цю тему. Ми знайомі вже понад 40 років, колись були разом в дисидентському середовищі – він був у Москві, а я в Україні. Тобто він мені нібито близький за духом. Але я залишився дисидентом, а він перестав ним бути… Однак, повторюся, проблема не в Щаранському, і не в Хржановському (скандальний художній керівник меморіалу "Бабин Яр. – Ред.). Проблема в тому, хто стоїть за цими проєктами", – наголосив Зісельс.

Павло Фукс "Цензор.НЕТ"

Він нагадав, що шість років Росія веде війну проти України. Наслідками цього злочину стали вбиті та покалічені люди, анексія території, мільйони нещасних, біженців та інших людей, які постраждали.

"Тому я запитую: як може бути, що Путін, який воює з нами, вбиває, ґвалтує, анексує, водночас дозволяє своїм "шісткам" витратити 100 мільйонів доларів в Україні на якийсь культурний проєкт? Фукс є "шісткою" Путіна, бізнесменом, якому Путін дозволив розкрадати Росію, якого він поставив біля фінансових кранів. Тому я не вірю в те, що Путіну байдуже, на що цей проєкт буде спрямований. Не вірю в те, що це щира російська ідея – подарувати нам музей Голокосту", – сказав дисидент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Зісельс переконаний, що скандальний проєкт Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" від його художнього керівника, російського кінорежисера Іллі Хржановського є суто "путінським". Дисидент назвав його "троянським конем" глави РФ у самісінькому серці нашої країни.