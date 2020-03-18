Доброволиця-медичка, ветеранка АТО та народна депутатка від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич розповіла, які кроки уряду президента Володимира Зеленського під час поширення коронавірусу в Україні вважає недоречними.

Відео з'явилося на Yotube-каналії "ЄС". Вона нагадала, що останні п’ять років її діяльність була і залишається тісно пов’язаною з медициною (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Як парамедик на фронті, і як засновник медичного батальйону "Госпітальєри" я мала змогу вивчити систему вітчизняної медицини зсередини і зараз можу оцінити її готовність до епідемії", – сказала Зінкевич.

Яна Зінкевич Скріншот

Вона нагадала, що минулі три тижні команда "Європейської солідарності" вимагала скликати позачергове засідання, щоб завчасно підготуватися до можливої епідемії коронавірусу в Україні.

"Але замість підготовки і комунікації з громадянами влада влаштувала шоу із зміною уряду, політичним тиском правоохоронних органів на опозицію, шоу із закриттям міністерки охорони здоров’я на обсервацію в Санжарах за вказівкою президента замість активної підготовки до протидії поширенню коронавірусної інфекції в Україні", – зазначила депутат.

Вона наголосила, що позачергове засідання парламенту провели лише 17 березня, коли ситуація в держави дійшла до критичної межі.

"Парламент ухвалив законопроект, який буде дійсним впродовж трьох місяців. Він спрямований зупинити поширення коронавірусу в Україні та відкладення піку епідемії для підготовки медичної системи. Наша фракція також брала участь в розробці цих рішень і ми підтримали його своїм голосуванням… В ухваленому законі наша команда ініціювала і домоглася премії в розмірі 200% від посадового окладу для всіх медпрацівників, які працюватимуть з інфікованими", – зауважила Зінкевич.

Вона також зазначила, що проти деяких обмежувальних заходів, які запропонував напередодні Володимир Зеленський, а саме про повне закриття усіх метрополітенів, оскільки це призведе до колапсу.

"Чомусь в Мілані, Вашингтоні, Варшаві і навіть в Мінську метро працює, а в нас не працює. Це ставить під загрозу безперебійну роботу, в тому числі медзакладів, продуктових магазинів та аптек. Я спілкувалася з медперсоналом в столиці. Для прикладу, в реанімаційному відділенні однієї з лікарень до 70% медсестер і майже всі санітари приїжджають на роботу з передмістя, що буде неможливо у зв’язку з повним закриттям в’їзду та виїзду з міста. Влада могла б скористатися досвідом Франції, там таксі та готелі можуть працювати безкоштовно для медперсоналу, отримуючи після компенсацію з держбюджету", – сказала парламентар.

Вона наголосила, що залишається гостра проблема з наявністю засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів навіть для медперсоналу і пацієнтів лікарні.

"Це при тому, що в Італії, за попередніми підрахунками, відбулося зараження близько 30% лікарів. В Україні наявні 12 тис. місць в інфекційних стаціонарах, 2,5 тис інфекційних боксів. На початку епідемії цього більш - менш достатньо, але згодом доведеться перепрофільовувати інші лікарні для прийому хворих. Катастрофічно бракує апаратів штучної вентиляції легенів. Згідно зі звітом уряду, їх в Україні всього 605 штук. Тоді як в масштабах держави потрібно в рази більше. Це ті проблеми, які уряд Зеленського мав вирішувати в попередні місяці, а не знаходитися на обсервації", – додала депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Європейська соладірність" закликала волонтерів допомогти мінімізувати пересування літніх людей та тих, хто потребує допомоги, та долучитися до платформи допомоги, де кожен може розмістити повідомлення про товари або ліки, які потрібно купити в аптеках, магазинах тощо.

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