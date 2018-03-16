Зі зброєю в Раді: Тимчук "виміряв" інтелект Савченко

Те, що позафракційний нардеп Надія Савченко сама "засвітила" у Верховній Раді пістолет і гранати в своїй сумці є або її бажанням похвалитися, або ж свідченням "високого інтелекту".

Про це на своїй сторінці в Facebook написав напдеп від "народнго фронту", координатор "Інформаційного опору" Дмитро Тимчук, зазначаючи, що в реальності Савченко є "найяскравішою ілюстрацією до того, проти чого на словах сама ж бореться - "я депутат, мені все можна".

"Савченко ліпить про нагородний пістолет (тобто про легальний, з дозволом). Тут претензії дійсно важко пред'явити, крім питання, навіщо він їй потрібен у парламенті? Але ось про нагородні гранати ми не чули. По суті, це - незаконне зберігання боєприпасів, тобто кримінальний злочин", - пише Тимчук.

При цьому він наголошує, що заява генпрокурора Юрія Луценка в Раді про те, що Савченко готувала теракти, у багатьох викликало здивування, а то і скепсис, але водночас вона не придумала нічого розумнішого, ніж через пару годин після цього припхатися в Раду з гранатами, побічно підтвердивши можливість того сценарію, про який говорив глава ГПУ.

"Тут повертаємося до питання про рівень інтелекту пані Савченко", - додав Тимчук.

До того ж він вказує, що "шлятися в центрі столиці і по парламенту людина з гранатами може в двох випадках - або якщо вона терорист (або як мінімум зловмисник), або психічно хвора".

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"Думаю, у встановленні, з чим ми маємо мову в цьому випадку, і складається головне питання", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, Савченко викликали на допит у СБУ у зв'язку із затриманням Володимира Рубана за підозрою в організації держперевороту в Україні.

Нардеп відповіла, що не отримувала повістку про виклик на допит, пообіцявши з'явитися у разі особистого оповіщення.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що готовий внести в Раду подання на зняття недоторканності з Савченко в разі її неявки. 15 березня Савченко прийшла в СБУ і звинуватила Парубія у розстрілах на Майдані.

У цей же день Верховна Рада проголосувала за її виключення з парламентського комітету з національної безпеки і оборони України.

Після цього Савченко вивели із залу Ради, оскільки у неї в сумці знайшли пістолет і гранату.