"Зі старої будівлі зробимо музей": у Зеленського озвучили долю АП

Президент України Володимир Зеленський разом з іншими співробітниками Адміністрації намір переїхати з Банкової в "опенспейс" зі скляними стінами.

Про це розповів глава АП Андрій Богдан в неділю, 16 червня, передає "Сегодня". За його словами, з Адміністрації хочуть зробити організацію, де "будуть знаходиться вчені, дослідники, талановиті люди, реформатори".

"Ми тримаємо напрямок на офіс європейського типу. Тому ми плануємо переїзд в інше приміщення. Це буде "опенспейс", зі скляними стінами, куди може спокійно прийти будь-який громадянин України", – зазначив Богдан.

У свою чергу в будівлі на Банковій можуть зробити "музей української державності".

Андрій Богдан REUTERS

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помічник Зеленського поскаржився, що команді "не дуже комфортно" працювати в стінах АП на Банковій.

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