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"Зі старої будівлі зробимо музей": у Зеленського озвучили долю АП

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Президент України Володимир Зеленський разом з іншими співробітниками Адміністрації намір переїхати з Банкової в "опенспейс" зі скляними стінами.

Про це розповів глава АП Андрій Богдан в неділю, 16 червня, передає "Сегодня". За його словами, з Адміністрації хочуть зробити організацію, де "будуть знаходиться вчені, дослідники, талановиті люди, реформатори".

"Ми тримаємо напрямок на офіс європейського типу. Тому ми плануємо переїзд в інше приміщення. Це буде "опенспейс", зі скляними стінами, куди може спокійно прийти будь-який громадянин України", – зазначив Богдан.

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У свою чергу в будівлі на Банковій можуть зробити "музей української державності".

Андрій Богдан

Андрій Богдан

REUTERS

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помічник Зеленського поскаржився, що команді "не дуже комфортно" працювати в стінах АП на Банковій.

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Особи
Андрій БогданВолодимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
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кудря александр
кудря александр
Плохому танцору штаны мешают.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
лучше сделать там общественную уборную..
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... А вы, друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь". Источник: Басня Крылова Квартет
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Рейт Адам
Рейт Адам
Гоголев Игорь, ахрененое сравнение- Украина и Грузия,население в 10 раз меньше,территория как 2 области Украины!но это все херня,кто мне обьяснит,почему мои деньги тратятся на подобные,,проекты,,???? Сколько это будет стоить и на хер оно мне надо??? Решил под Мишико косить? Палатку пусть на трассе поставит и там и работает!
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Гоголев Игорь
Гоголев Игорь
Домбровска Катерина, Вот почему-то М.Саакашвили так не думал,когда администрацию Президента в Грузии сделал прозрачную.Про басню Крылова мы хорошо знаем,что "когда в друзьях согласья нет,- на лад их дело не пойдёт". Так вот у этих молодых людей "согласье" есть. Не надейтесь даже,что будет по-другому. Избиратели с НИМИ на связи. И это - гарантия "хорошей музыки" этих " музыкантов".
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