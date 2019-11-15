Зі "Слуги народу" відмовилися виганяти кнопкодавів

На засіданні президентської фракції "Слуга народу" її члени відмовилися голосувати за виключення зі своїх лав народних депутатів, які попалися на кнопокодавстві.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, йдеться про Сергія Литвиненка і Олену Копанчук. Також цю інформацію підтвердив нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський на своєму Telegram-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Виключили Полякова та Скороход. Проголосували більшістю за не виключення двох кнопкодавів. Молодці", – обурився парламентар.

Кнопкодавство lb.ua

Новина про безкарність Копанчук і Литвиненка також обурила Антона Полякова, якого все ж таки виключили з фракції "Слуга народу".

"120 осіб із фракції, більша частина з них списочники і керівники комітетів та підфракційних груп, без доказів і без вагомих підтверджених повідомлень виключили мене з фракції приблизно 90 голосами. При цьому кнопкодавів не виключили, майже всі проголосували проти. При цьому положення або статуту фракції не існує. При цьому мене не виключили з партії", – обурюється нардеп.

Нагадаємо, що кнопокодави Копанчук і Литвиненко пояснили свої порушення "турборежимом" і обіцяли як покарання пожертвувати свою місячну зарплату на благодійність.

Примітно, що після виборів всі "слуги народу" підписували меморандум, згідно з яким нардепи зобов'язані голосувати особисто, а в разі порушення добровільно скласти повноваження.

Меморандум "Слуги народу" "Українські новини"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

спочатку Копанчук заявила, що відмовляється скласти мандат за кнопкодавство, незважаючи на те, що підписувала відповідний меморандум перед виборами.

А кнопкодав Литвиненко втрапив у ще один скандал – він обговорював на засіданні, як провести вечір п'ятниці.

Зі свого боку голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що його колег по партії не покарали за кнопокодавство тільки тому, що вони зробили це з дурості.

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