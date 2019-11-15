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15 листопада • оновлено в 11:35
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Зі "Слуги народу" відмовилися виганяти кнопкодавів

1.1т
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На засіданні президентської фракції "Слуга народу" її члени відмовилися голосувати за виключення зі своїх лав народних депутатів, які попалися на кнопокодавстві.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, йдеться про Сергія Литвиненка і Олену Копанчук. Також цю інформацію підтвердив нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський на своєму Telegram-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Виключили Полякова та Скороход. Проголосували більшістю за не виключення двох кнопкодавів. Молодці", – обурився парламентар.

Кнопкодавство

Кнопкодавство

lb.ua

Новина про безкарність Копанчук і Литвиненка також обурила Антона Полякова, якого все ж таки виключили з фракції "Слуга народу".

"120 осіб із фракції, більша частина з них списочники і керівники комітетів та підфракційних груп, без доказів і без вагомих підтверджених повідомлень виключили мене з фракції приблизно 90 голосами. При цьому кнопкодавів не виключили, майже всі проголосували проти. При цьому положення або статуту фракції не існує. При цьому мене не виключили з партії", – обурюється нардеп.

Нагадаємо, що кнопокодави Копанчук і Литвиненко пояснили свої порушення "турборежимом" і обіцяли як покарання пожертвувати свою місячну зарплату на благодійність.

Примітно, що після виборів всі "слуги народу" підписували меморандум, згідно з яким нардепи зобов'язані голосувати особисто, а в разі порушення добровільно скласти повноваження.

Меморандум "Слуги народу"

Меморандум "Слуги народу"

"Українські новини"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Антон Поляков Олександр Дубінський
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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