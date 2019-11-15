Зі "Слуги народу" в Раді вигнали двох нардепів: хто вони

У п'ятницю, 15 листопада, на закритому засіданні фракції "Слуга народу" виключили з її лав народних депутатів Анну Скороход та Антона Полякова.

Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з Верховної Ради.

За словами Полякова, на фракції було менш ніж 120 членів із 252. Тому за їхнє зі Скороход вигнання проголосували трохи більше за 60 нардепів.

Антон Поляков Главред

"Партія "Слуга Богдана". 120 осіб із фракції, велика частина з них списочники й керівники комітетів і підфракційних груп, без доказів і без вагомих підтверджених повідомлень виключили мене з фракції приблизно 90 голосами. Водночас кнопкодавів не виключили, майже всі проголосували проти. Притому, що положення чи статуту фракції не існує. Притому мене не виключили з партії", – написав Поляков у своєму телеграм-каналі.

Після вимушеного виходу з фракції Скороход заявила про політичні переслідування. Вона порівняла дії чинної влади з часами президента-втікача Віктора Януковича. Нардепка повідомила, що вчора, 14 листопада, на засіданні парламентарям погрожував глава фракції Давид Арахамія.

Крім того, за словами Скороход, їй телефонують з Офісу президента та змушують голосувати за лобістські закони під виглядом ініціатив ОПУ. Вона також додала, що, можливо, з "СН" виключать 15 нардепів.

Скороход пояснила, що до "Слуги народу" ввійдуть два позафракційні депутати для підтримки чисельності фракції. Імена політиків пізніше озвучать на засіданні.

Заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що не виключає можливість включення в її склад позафракційних депутатів.

"Не те, щоб вони повинні вступити, але є така можливість. Є багато позафракційних депутатів, які хочуть стати частиною "Слуги народу". Я зараз не буду це розголошувати", – додав він.

Зазначимо, що представники парламентських фракцій "Європейська солідарність", "ОПЗЖ", "Батьківщина" і "Голос" вимагали від спікера Дмитра Разумкова провести реєстрацію на ранкове засідання Ради без депутатів із монобольшості.

Адже з початку ранкового засідання в залі відсутні депутати від фракції "Слуга народу", які наразі проводять закрите засідання фракції.

Як писав OBOZREVATEL, 14 листопада народна депутатка Ганна Скороход заявила, що її чоловіка, Олексія Алякіна, затримали правоохоронні органи.

Політикиня підкреслила, що того затримали на знак помсти за її відмову підтримати земельну реформу.

Водночас глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що партія до затримання її чоловіка не причетна.

Зі свого боку адвокат Сергій Тарасюк стверджує, що Алякіна затримали вранці 14 листопада через розшуки в Росії.

Анна Скороход Delo.ua

Незабаром у ГПУ офіційно заявили, що Алякін оголошений у міжнародний розшук і його затримали за підозрою в особливо великому шахрайстві.

Також спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що затримання чоловіка Скороход одразу після її відмови голосувати за законопроєкт про ринок землі – випадковість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за повідомленнями ЗМІ, громадянським чоловіком Анни Скороход є Олексій Алякін, колишній власник російського банку "Пушкіно". Бізнесмен втік із РФ і в 2013 році отримав українське громадянство. Алякін пов'язаний з іншим російським олігархом – Павлом Фуксом.

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