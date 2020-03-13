Журналісту "НТВ" заборонили в'їзд в Україну. Відео

Кореспонденту російського телеканалу "НТВ" заборонили в'їзд в Україну на три роки.

Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України. За даними відомства, в 2018 році журналіст незаконно в'їжджав на територію окупованого Криму (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

dpsu.gov.ua

"Під час розмови чоловік всіляко заперечував своє перебування в Криму і почав плутатися в своїх відповідях на запитання правоохоронців. І тільки під час приведення неспростовних доказів росіянин таки "згадав", як він потрапив на територію України у 2018 році", – йдеться в повідомленні.

Порушника відправили зворотним рейсом з Борисполя до Мінська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже не перший подібний випадок за останній час. Слідом за видворенням з київського аеропорту журналіста "НТВ" Сергія Савіна, який не зміг підтвердити мету свого візиту, українські прикордонники не пустили в країну кореспондента Олександру Тонких, а також журналіста Олексія Чеботарьова.

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