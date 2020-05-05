Журналістка пояснила, чому збунтувалися мери: реальні економічні проблеми страшніші за коронавірус
Відома дніпровська журналістка Наталя Власова розповіла, чому збунтувалися мери українських міст. Тенденцію до відмови на місцях від надмірних карантинних обмежень вона пояснила критичною економічною ситуацією, а також резонансними випадками порушень карантину наближеними до влади бізнесами в умовах суворих покарань для інших.
Про це Власова написала у своєму блозі на "Цензор.нет".
"Коли велика частина людей ізольовані від робочих місць і джерел доходу - у "Велюрі" гримлять тарілками, а великі мережі не встигають рахувати виручку. Щоб розвантажити трохи "Велюр" і "Епіцентри", керівники місцевої влади йдуть на послаблення карантину: безробіття, колосальні недоотримання в бюджет, згортання цілих галузей економіки роблять реальною загрозу голодних бунтів і мародерства", - переконана Власова.
На думку журналістки, порушники зводять нанівець ефект від карантину, якого прості громадяни і більшість представників малого та середнього бізнесу дотримуються, несучи величезні збитки.
"Не можна бути "трошки" вагітною: натовпи в "Епіцентрі" точно так же можуть спровокувати подальший масовий мор, як і черга з трьох осіб у маленькій пекарні. Або не спровокувати. Інфа сотка. Досі немає тотального тестування, забезпечення медиків захисними засобами , в Україну в'їхали десятки тисяч заробітчан, яких ніхто не перевірив і не проконтролював режим їх самоізоляції, повним ходом йдуть бізнес "слуг" і релігійні тусовки за інтересами. "На Фермі тварин всі рівні, але дехто рівніший!", - емоційно заявила Власова .
Саме реальні труднощі, з якими зіткнулася країна внаслідок карантину, стали головною причиною того, що мери на місцях вирішили взяти ситуацію в свої руки.
"Гіпотетична смерть від коронавірусу на другому місяці карантину стала лякати менше, ніж реальна смерть від голоду. Нерви здають у тих, хто бачить реальну ситуацію на місцях, не через екран смартфона. Поки бунти мерів носять локальний характер. Але історія з черкаським мером відображає тенденцію. Слабка центральна влада з "привітами" у роликах не здатна нагодувати народ і пояснити, що буде завтра. Чергова "Мрія" для Гереги прилетить? Медиків знову кинуть з доплатами, а пенсіонерів - з індексацією пенсій? Ще більше пограбують місцеві бюджети?" - запитує журналістка.
Вона також розкритикувала реакцію центральної влади на перші прояви "непокори" на місцях: репресії – точно не те, що, на думку Власової, слід було б зробити владі.
"Кварталівці так прагнули зруйнувати стару систему державного управління, що забули побудувати щось нове. Тому мера Черкас Бондаренко спробували "пресонути"за рішення виконкому. А виконком же у нас – колегіальний виконавчий орган. Законодавчо кримінальної відповідальності для членів колегіального органу за колегіальні рішення не передбачено . Тому "привіти" можна передавати скільки завгодно, розважаючи народ батлами", - вважає вона.
І прогнозує: перемогу у протистоянні центральної влади і місцевого самоврядування отримають саме мери.
"І так, градоначальники навчилися комунікувати один з одним, на відміну від центральної влади, де різні олігархи рвуть на частини залишки рейтингів "слуги народу". Вибрані народом мери б'ють Зеленського його ж зброєю - на тлі забронзовілих гумористів і соросят, місцеві політики дійсно виглядають креативніше, зрозуміліше і рідніше. Особливо, коли розумієш, що перед тобою жива людина, а не кіношний персонаж", - резюмувала журналістка.