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5 травня • оновлено в 18:17
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Журналістка пояснила, чому збунтувалися мери: реальні економічні проблеми страшніші за коронавірус

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Відома дніпровська журналістка Наталя Власова розповіла, чому збунтувалися мери українських міст. Тенденцію до відмови на місцях від надмірних карантинних обмежень вона пояснила критичною економічною ситуацією, а також резонансними випадками порушень карантину наближеними до влади бізнесами в умовах суворих покарань для інших.

Про це Власова написала у своєму блозі на "Цензор.нет".

"Коли велика частина людей ізольовані від робочих місць і джерел доходу - у "Велюрі" гримлять тарілками, а великі мережі не встигають рахувати виручку. Щоб розвантажити трохи "Велюр" і "Епіцентри", керівники місцевої влади йдуть на послаблення карантину: безробіття, колосальні недоотримання в бюджет, згортання цілих галузей економіки роблять реальною загрозу голодних бунтів і мародерства", - переконана Власова.

На думку журналістки, порушники зводять нанівець ефект від карантину, якого прості громадяни і більшість представників малого та середнього бізнесу дотримуються, несучи величезні збитки.

"Не можна бути "трошки" вагітною: натовпи в "Епіцентрі" точно так же можуть спровокувати подальший масовий мор, як і черга з трьох осіб у маленькій пекарні. Або не спровокувати. Інфа сотка. Досі немає тотального тестування, забезпечення медиків захисними засобами , в Україну в'їхали десятки тисяч заробітчан, яких ніхто не перевірив і не проконтролював режим їх самоізоляції, повним ходом йдуть бізнес "слуг" і релігійні тусовки за інтересами. "На Фермі тварин всі рівні, але дехто рівніший!", - емоційно заявила Власова .

Саме реальні труднощі, з якими зіткнулася країна внаслідок карантину, стали головною причиною того, що мери на місцях вирішили взяти ситуацію в свої руки.

"Гіпотетична смерть від коронавірусу на другому місяці карантину стала лякати менше, ніж реальна смерть від голоду. Нерви здають у тих, хто бачить реальну ситуацію на місцях, не через екран смартфона. Поки бунти мерів носять локальний характер. Але історія з черкаським мером відображає тенденцію. Слабка центральна влада з "привітами" у роликах не здатна нагодувати народ і пояснити, що буде завтра. Чергова "Мрія" для Гереги прилетить? Медиків знову кинуть з доплатами, а пенсіонерів - з індексацією пенсій? Ще більше пограбують місцеві бюджети?" - запитує журналістка.

Вона також розкритикувала реакцію центральної влади на перші прояви "непокори" на місцях: репресії – точно не те, що, на думку Власової, слід було б зробити владі.

"Кварталівці так прагнули зруйнувати стару систему державного управління, що забули побудувати щось нове. Тому мера Черкас Бондаренко спробували "пресонути"за рішення виконкому. А виконком же у нас – колегіальний виконавчий орган. Законодавчо кримінальної відповідальності для членів колегіального органу за колегіальні рішення не передбачено . Тому "привіти" можна передавати скільки завгодно, розважаючи народ батлами", - вважає вона.

І прогнозує: перемогу у протистоянні центральної влади і місцевого самоврядування отримають саме мери.

"І так, градоначальники навчилися комунікувати один з одним, на відміну від центральної влади, де різні олігархи рвуть на частини залишки рейтингів "слуги народу". Вибрані народом мери б'ють Зеленського його ж зброєю - на тлі забронзовілих гумористів і соросят, місцеві політики дійсно виглядають креативніше, зрозуміліше і рідніше. Особливо, коли розумієш, що перед тобою жива людина, а не кіношний персонаж", - резюмувала журналістка.

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Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Наталя Власова
Місце
Україна
Теги
Ресторан "Велюр" карантин
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