Журналістка показала курйозне відео з Кивою: нардеп подумав, що до нього залицяються

Народний депутат від "Опозиційною платформи – За життя" Ілля Кива різко відреагував на запитання журналістки Лесі Виговської про те, де він збирається відпочивати влітку і скільки має намір витратити на це.

Депутат оцінювально подивився на журналістку і звинуватив її в залицянні. Відповідне відео Виговська опублікувала на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися його, доскрольте до кінця новини).

"Ви якось залицяючись... все гаразд? За кордоном, напевно. Ще не вирішив. Я думаю, у Туреччині чи Чорногорії", – сказав Кива.

Він уточнив, що планує витратити близько 70 тисяч на свій відпочинок.

"Думаю, тисяч 70. Це ті гроші, які платить мені держава", – сказав нардеп.

На запитання про те, як він буде дотримуватися заходів безпеки під час відпочинку в умовах пандемії, Кива відповів: "Дотримуючись гігієни. Мити руки після туалету".

Журналістка прокоментувала неоднозначну реакцію нардепа в описі до ролика.

"Ілля Кива звинувачує мене в тому, що я до нього залицяюся. Ну, що тут сказати: будь-що може здаватися, якщо стільки перенюхати. О, і скажіть йому хтось під час зустрічі, що мити руки потрібно не тільки після туалету, якщо хочеш уникнути зараження COVID-19", – написала Виговська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні Ілля Кива погрожував і нецензурно висловлювався в бік чоловіка після запитання про проросійський вектор партії.