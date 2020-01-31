Журналісти розкрили, як посварилися олігархи Насалик і Димінський

У ЗМІ з'явився матеріал, у якому журналісти розкрили історію конфлікту ексміністра енергетики і вугільної промисловості Ігоря Насалика і бізнесмена і президента ФК "Карпати" Петра Димінського.

Як пише ord-ua, Насалик стверджує, що Димінський хотів його "вкинути", а Димінський, що його намагався підкупити (а коли не вдалося – обмовив) Насалик.

"Якщо вірити другому, він ще з 1998-го відмовився від потужного бізнесу, щоб стати мером в депресивному містечку і жити на зарплату в 11 тисяч гривень. І ось – удар долі, жахлива несправедливість – непідкупного колишнього міністра тягають по судах за відмову зробити корупційні діяння", – сказано в матеріалі.

23 січня в Атикорупційному суді відбулося засідання у справі про недекларування Насаликом доходів. Його звинувачують у внесенні недостовірних відомостей в декларації в період 2015-2018 років.

Фабула, за версією САП, така: в 2014ом, взявши два позики у свого товариша, в наступних деклараціях їх не відобразив. І не повернув кредитору ні копійки.

"Ігор Степанович пояснює, що боргові зобов'язання він не визнає. Претензії Петра Димінського оскаржує в Печерському райсуді. А в НАЗК йому надали роз'яснення: вносити до декларації відомості про ті зобов'язання, які оспорюються, не потрібно (поки йде суперечка). Димінського він називає персонажем", – стверджують журналісти.

Захист Насалика стверджує, що збирається довести, що справжній мотив слідства був не допустити Насалика до виборів.

"Цей персонаж" (Димінський) все підробив. Він ховається за кордоном, через те, що зробив смертельне ДТП. І показаннями свідків Насалик не радить вірити – вони змінювалися раз 5 або 6", – стверджував Насалик.

"Версія Насалика така: Петро Петрович старий друг Ігоря Сепановіча, але після його призначення на пост міністра сказав приблизно так:" Раз ти тепер міністр, а ну-ка, давай-ка моїм людям "посади". А отримавши відмову, затаїв образу: "Ах, так? Ну, я тобі покажу!". Димінський вирішив зайнятися здирництвом. Для чого підробив 2 договору позики на загальну суму в 3,15 млн. Дол ", – пишуть журналісти.

"У нас є експертизи, проведені абсолютно незалежними експертами. Об'єктивно доведений факт підписання Насаликом договорів, і є розписки. Було два позики, але ми змогли провести експертизи тільки по одному (епізоду), оскільки вилучені слідчими з Печерської поліції документи невідомо де знаходяться. Є певна інформація про те, що на проведення експертизи в Печерському райсуді вилучався оригінал договору, а повернуто було вже зовсім інший документ (можливо - підробку) ", – роз'яснив прокурор САП Роман Кімлик.

Як стверджують журналісти, Насалик з літа 2019 року твердить про політичне цькування, тоді як Димінський почав "труїти" його ще в липні 2017го. Не коментуючи мотиви вчинку Насалика, олігарх Димінський на тоді ще своєму телеканалі "ZIK" давав зрозуміти, що налаштований рішуче, подавши до суду 2 позови. Він пред'явив розписки і договори позики. Одна розписка на суму еквівалентну 1 млн 888 706 доларів (позичав у гривні) – ці гроші Насалик позичив 15 лютого 2014го. Друга розписка за 10 липня 2014го - на суму еквівалентну 1 млн 249 287,7 доларів. Насалик подав зустрічний позов про визнання договорів недійсними.

16 серпня 2017 р Печерський райсуд заарештував за борги будинок Насалика в Конча Заспі і квартиру на Хрещатику - в забезпечення позовів Димінського. А через 2 дні сталося нещастя, яке істотно поліпшило становище Ігоря Степановича. "Mercedes", за кермом якого перебував Димінський, влаштував ДТП на трасі Львів-Краковець. Загинула жінка. Провину на себе намагався взяти водій. Але свідки бачили Димінського. Так що на наступний день він полетів за кордон, і з тих пір там ховається.

За твердженням журналістів, Димінського на заході України іноді називають олігархом № 1, а Ігоря Насалика – прикарпатським феодалом.

"Димінський був Насалика покровителем, бізнес-партнером і другом, але їхні капітали не порівняти. Хоча в 2012-му, даючи інтерв'ю журналістам" ZIK ", Насалик оцінював свій будинок в Конча Заспі в 7 млн. доларів, і хвалився 8 елітними авто. Говорили, є у Насалика і приватний літак, але його тодішній мер Калуша не підтвердив. Зате підтвердив яхту – як говорив Насалик, вона невелика – всього 15 метрів, зате швидкісна", – сказано в розслідуванні.

Ні яхти, ні автопарку з "Бентлі", "Феррарі", "Астон мартін", які згадувалися в сюжеті на "ZIK", колекціонер супердорогих автомобілів не вніс в свої декларації – що в 2010-2011, що в 2019 році.

У 1998 році він купив квартиру на Хрещатику площею 300 квадратів і не посоромився записати на себе – все ж чесно зароблене і податки заплачені, розповідав Насалик. Так само і побудований в 2003 в Конча Заспі будинок.

Але з останньої декларації Насалика, яку він подав після відходу з поста міністра, дізнаємося, що основну частину багатств він переоформив на дружину – громадянку Росії. Йому особисто тепер належить лише пару земельних наділів – в Козині і Борисполі, 10 предметів антикваріату, 12 годин, вартість яких в декларації відсутня. Хоча, за даними ЗМІ, деякі з його годин можуть зрівнятися з бюджетом Калуша, і були куплені в період перебування на держслужбі. Як і шість творів мистецтва (вартість полотен старих майстрів декларант чомусь теж не вказав).

А будинок і квартиру Насалик переписав на дружину 16 серпня 2017 - рівно на наступний день після отримання ухвали Печерського райсуду про накладення арешту на майно в забезпечення позову Димінського.

Декларація, яку він подав у вересні 2019-го, взагалі сирітська – залишилися тільки три машини на сім'ю, і якщо міністр розпродав усі свої "Феррарі" з яхтами, то виручені від продажу кошти він так само забув повідомити в декларації ...

Але головне питання – чому немає в цій декларації ні корпоративних прав, ні банківських рахунків. У дохідній частині тільки скромний заробіток дружини від її бізнесу (791 тисяча гривень за останній рік), і скромна (якщо порівнювати з зарплатою Кабміну епохи Гончарука) зарплата на міністерській посаді (в 2018ом за рік роботи Насалик заробив 547 тисяч гривень).

Банкам Насалик не довіряє – там у нього тільки 3 тисячі доларів. А ось готівки вистачить, щоб розрахуватися по одному з позовів – її задекларовано 1 млн. 365 тисяч доларів, плюс півмільйона в гривні.

Декларації говорять про те, що Насалик ніде не є засновником і бенефіціаром. Зате ресурс youcontrol.com.ua повідомляє наступне: сімейний бізнес Насаликів – Ігоря та Сергія має 9 компаній і записаний, крім Сергія, на дружин (Гузял Есгатівну і Вікторію Анатоліївну) і батька – Насалика Степана Івановича.

Компанії групи працюють в різних сферах: виробництво мінеральної води, соків та оцту (ТОВ "Галпраст", ТОВ "Галнадра"), авіаперевезення (ТОВ "Авіакомпанія" Сіріус "), і інших. І, схоже, в 1998 році Насалик не продав, а переоформив свій бізнес на найближчих членів сім'ї. Тому що материнське підприємство "Техноінвестцентр" було засновником "ГАЛПЛАСТ" (код 22197210), який зараз записанt на мера Рогатина. І компанія "Галнадра" (код 32017607) теж оформлена на Сергія і дружину.

До бізнесу родини відноситься так само ТОВ "Евроенергогрупп" (код 33401066), яка займається видобутком і розвідкою природного газу 14 років – її засновники: батько ексміністра і компанія "Галпласт".

Насаликe приписують так само інтерес в бізнесі куми – компанії "Укрмедекспорт", яка пиляла бюджетні мільйони на медпрепарати для жителів Калуша, які страждають від екологічного лиха.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що узгодила звинувачення Насалика і кільком головам обласних державних адміністрацій.

Пізніше Ігор Насалик заявив, що вбачає політичний контекст в оголошенні йому підозри НАБУ і САП щодо внесення недостовірних відомостей в декларацію держслужбовця.

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