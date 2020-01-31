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31 січня • оновлено в 12:07
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Журналісти розкрили, як посварилися олігархи Насалик і Димінський

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У ЗМІ з'явився матеріал, у якому журналісти розкрили історію конфлікту ексміністра енергетики і вугільної промисловості Ігоря Насалика і бізнесмена і президента ФК "Карпати" Петра Димінського.

Як пише ord-ua, Насалик стверджує, що Димінський хотів його "вкинути", а Димінський, що його намагався підкупити (а коли не вдалося – обмовив) Насалик.

"Якщо вірити другому, він ще з 1998-го відмовився від потужного бізнесу, щоб стати мером в депресивному містечку і жити на зарплату в 11 тисяч гривень. І ось – удар долі, жахлива несправедливість – непідкупного колишнього міністра тягають по судах за відмову зробити корупційні діяння", – сказано в матеріалі.

Журналісти розкрили, як посварилися олігархи Насалик і Димінський

23 січня в Атикорупційному суді відбулося засідання у справі про недекларування Насаликом доходів. Його звинувачують у внесенні недостовірних відомостей в декларації в період 2015-2018 років.

Фабула, за версією САП, така: в 2014ом, взявши два позики у свого товариша, в наступних деклараціях їх не відобразив. І не повернув кредитору ні копійки.

"Ігор Степанович пояснює, що боргові зобов'язання він не визнає. Претензії Петра Димінського оскаржує в Печерському райсуді. А в НАЗК йому надали роз'яснення: вносити до декларації відомості про ті зобов'язання, які оспорюються, не потрібно (поки йде суперечка). Димінського він називає персонажем", – стверджують журналісти.

Захист Насалика стверджує, що збирається довести, що справжній мотив слідства був не допустити Насалика до виборів.

Журналісти розкрили, як посварилися олігархи Насалик і Димінський

"Цей персонаж" (Димінський) все підробив. Він ховається за кордоном, через те, що зробив смертельне ДТП. І показаннями свідків Насалик не радить вірити – вони змінювалися раз 5 або 6", – стверджував Насалик.

"Версія Насалика така: Петро Петрович старий друг Ігоря Сепановіча, але після його призначення на пост міністра сказав приблизно так:" Раз ти тепер міністр, а ну-ка, давай-ка моїм людям "посади". А отримавши відмову, затаїв образу: "Ах, так? Ну, я тобі покажу!". Димінський вирішив зайнятися здирництвом. Для чого підробив 2 договору позики на загальну суму в 3,15 млн. Дол ", – пишуть журналісти.

"У нас є експертизи, проведені абсолютно незалежними експертами. Об'єктивно доведений факт підписання Насаликом договорів, і є розписки. Було два позики, але ми змогли провести експертизи тільки по одному (епізоду), оскільки вилучені слідчими з Печерської поліції документи невідомо де знаходяться. Є певна інформація про те, що на проведення експертизи в Печерському райсуді вилучався оригінал договору, а повернуто було вже зовсім інший документ (можливо - підробку) ", – роз'яснив прокурор САП Роман Кімлик.

Як стверджують журналісти, Насалик з літа 2019 року твердить про політичне цькування, тоді як Димінський почав "труїти" його ще в липні 2017го. Не коментуючи мотиви вчинку Насалика, олігарх Димінський на тоді ще своєму телеканалі "ZIK" давав зрозуміти, що налаштований рішуче, подавши до суду 2 позови. Він пред'явив розписки і договори позики. Одна розписка на суму еквівалентну 1 млн 888 706 доларів (позичав у гривні) – ці гроші Насалик позичив 15 лютого 2014го. Друга розписка за 10 липня 2014го - на суму еквівалентну 1 млн 249 287,7 доларів. Насалик подав зустрічний позов про визнання договорів недійсними.

16 серпня 2017 р Печерський райсуд заарештував за борги будинок Насалика в Конча Заспі і квартиру на Хрещатику - в забезпечення позовів Димінського. А через 2 дні сталося нещастя, яке істотно поліпшило становище Ігоря Степановича. "Mercedes", за кермом якого перебував Димінський, влаштував ДТП на трасі Львів-Краковець. Загинула жінка. Провину на себе намагався взяти водій. Але свідки бачили Димінського. Так що на наступний день він полетів за кордон, і з тих пір там ховається.

За твердженням журналістів, Димінського на заході України іноді називають олігархом № 1, а Ігоря Насалика – прикарпатським феодалом.

"Димінський був Насалика покровителем, бізнес-партнером і другом, але їхні капітали не порівняти. Хоча в 2012-му, даючи інтерв'ю журналістам" ZIK ", Насалик оцінював свій будинок в Конча Заспі в 7 млн. доларів, і хвалився 8 елітними авто. Говорили, є у Насалика і приватний літак, але його тодішній мер Калуша не підтвердив. Зате підтвердив яхту – як говорив Насалик, вона невелика – всього 15 метрів, зате швидкісна", – сказано в розслідуванні.

Ні яхти, ні автопарку з "Бентлі", "Феррарі", "Астон мартін", які згадувалися в сюжеті на "ZIK", колекціонер супердорогих автомобілів не вніс в свої декларації – що в 2010-2011, що в 2019 році.

У 1998 році він купив квартиру на Хрещатику площею 300 квадратів і не посоромився записати на себе – все ж чесно зароблене і податки заплачені, розповідав Насалик. Так само і побудований в 2003 в Конча Заспі будинок.

Але з останньої декларації Насалика, яку він подав після відходу з поста міністра, дізнаємося, що основну частину багатств він переоформив на дружину – громадянку Росії. Йому особисто тепер належить лише пару земельних наділів – в Козині і Борисполі, 10 предметів антикваріату, 12 годин, вартість яких в декларації відсутня. Хоча, за даними ЗМІ, деякі з його годин можуть зрівнятися з бюджетом Калуша, і були куплені в період перебування на держслужбі. Як і шість творів мистецтва (вартість полотен старих майстрів декларант чомусь теж не вказав).

Журналісти розкрили, як посварилися олігархи Насалик і Димінський

А будинок і квартиру Насалик переписав на дружину 16 серпня 2017 - рівно на наступний день після отримання ухвали Печерського райсуду про накладення арешту на майно в забезпечення позову Димінського.

Декларація, яку він подав у вересні 2019-го, взагалі сирітська – залишилися тільки три машини на сім'ю, і якщо міністр розпродав усі свої "Феррарі" з яхтами, то виручені від продажу кошти він так само забув повідомити в декларації ...

Але головне питання – чому немає в цій декларації ні корпоративних прав, ні банківських рахунків. У дохідній частині тільки скромний заробіток дружини від її бізнесу (791 тисяча гривень за останній рік), і скромна (якщо порівнювати з зарплатою Кабміну епохи Гончарука) зарплата на міністерській посаді (в 2018ом за рік роботи Насалик заробив 547 тисяч гривень).

Банкам Насалик не довіряє – там у нього тільки 3 тисячі доларів. А ось готівки вистачить, щоб розрахуватися по одному з позовів – її задекларовано 1 млн. 365 тисяч доларів, плюс півмільйона в гривні.

Декларації говорять про те, що Насалик ніде не є засновником і бенефіціаром. Зате ресурс youcontrol.com.ua повідомляє наступне: сімейний бізнес Насаликів – Ігоря та Сергія має 9 компаній і записаний, крім Сергія, на дружин (Гузял Есгатівну і Вікторію Анатоліївну) і батька – Насалика Степана Івановича.

Компанії групи працюють в різних сферах: виробництво мінеральної води, соків та оцту (ТОВ "Галпраст", ТОВ "Галнадра"), авіаперевезення (ТОВ "Авіакомпанія" Сіріус "), і інших. І, схоже, в 1998 році Насалик не продав, а переоформив свій бізнес на найближчих членів сім'ї. Тому що материнське підприємство "Техноінвестцентр" було засновником "ГАЛПЛАСТ" (код 22197210), який зараз записанt на мера Рогатина. І компанія "Галнадра" (код 32017607) теж оформлена на Сергія і дружину.

До бізнесу родини відноситься так само ТОВ "Евроенергогрупп" (код 33401066), яка займається видобутком і розвідкою природного газу 14 років – її засновники: батько ексміністра і компанія "Галпласт".

Насаликe приписують так само інтерес в бізнесі куми – компанії "Укрмедекспорт", яка пиляла бюджетні мільйони на медпрепарати для жителів Калуша, які страждають від екологічного лиха.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що узгодила звинувачення Насалика і кільком головам обласних державних адміністрацій.

Пізніше Ігор Насалик заявив, що вбачає політичний контекст в оголошенні йому підозри НАБУ і САП щодо внесення недостовірних відомостей в декларацію держслужбовця.

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Автор
Гліб Іванов
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