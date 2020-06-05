Новий віце-прем'єр з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина нібито замішана в кримінальній справі.

Про це в Facebook повідомив журналіст Данило Мокрик, стверджуючи, що Стефанішина проходить у справі колишнього міністра юстиції часів президента Віктора Януковича Олени Лукаш.

"Їй повідомили про підозру і зараз ознайомлюється з матеріалами провадження. Після цього – відразу обвинувальний акт і суд. Правда, прокурори кажуть, що вона не сильно поспішає знайомитися. Але рано чи пізно під суд доведеться йти", – написав журналіст.

Він пояснив, що "справа Лукаш" – історія про те, як під час Революції Гідності Мін'юст Лукаш провів "лівий тендер" на нібито аналіз українського законодавства на відповідність європейському.

Лукаш і Стефанишина

"Віддало мільйони особам, які не мали досвіду таких робіт і поздавали криві реферати. Ольга Стефанішина брала в організації цього тендеру пряму участь, підписала не один документ. Це Лукаш ще може пробувати розповідати, що не мала до цього стосунку, бо покажіть документи з її підписом. Стефанішина такої розкоші немає. Вона сама себе задокументувала", – заявив Мокрик.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що відомо про Ольгу Стефанішину, яка замінила на цій посаді ексглаву МЗС Вадима Пристайка.

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