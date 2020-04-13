В Україні в розпал карантину через коронавірус влада дозволила працювати великим будівельним магазинам і ломбардам, давши можливість бізнесу наживатися на людях.

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Також не були закриті церкви для парафіян, зазначив в Facebook український журналіст Юрій Бутусов.

"Епіцентр! Ломбард! Віра!" – список тих, кому дозволили порушувати карантин, дозволяє точно визначити нове гасло державної політики, і тих, хто її формує", – написав він.

Карантин в Україні

Бутусов в коментарях під постом пояснив, що відкритими у всьому світі залишаються тільки ті магазини, що мінімально необхідні для виживання.

"Супермаркети будматеріалів в число об'єктів виживання не входять, а супермаркети продуктів – входять", – додав він.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів в кінці березня, в розпал коронавируса і під час карантину, дозволив роботу ломбардів та оптових ринків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні через епідемію коронавируса COVID-19, швидше за все, продовжать після 24 квітня до початку травня.