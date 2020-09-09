Журналіст спіймав Лукашенка на брехні щодо планів видати "вагнерівців"

Олександра Лукашенка підловили на маніпуляції. фото: rbc.ru
Олександр Лукашенко, який займав п'ять термінів поспіль посаду президента Білорусі, збрехав про свої справжні наміри щодо російських бойовиків ПВК "Вагнера".
Нестикування в заявах Лукашенко помітив журналіст Ігор Соловей, опублікувавши в своєму Telegram-каналі перше пояснення видачі бойовиків Росії, і коментар білоруського президента російським пропагандистам.
Так, спочатку видачу "вагнерівців" Росії Лукашенко пояснив неявкою генпрокурора України до Мінська на запрошення, а вже російським пропагандистам він заявив, що навіть не збирався видавати Україні бойовиків.
"Спочатку він каже, що сама Україна не забрала вагнерівців - генпрокурор не приїхала (про це передає його ТГканал" Пул першого "- скрін). А вчора російським топ-пропагандистам – що з самого початку не збирався віддавати їх Україні", – зауважив журналіст.
Лукашенко поймали на манипуляции Скріншот t.me/solovei_ihor
"Я відправив свого сина, який працює радником з безпеки, щоб він перепросив перед цими людьми і запитав, куди вони хочуть виїхати. Вони сказали: "Ми хочемо в Росію". І, власне, вони поїхали", – заявив Лукашенко на зустрічі з пропагандистами Кремля.
Також він підкреслив, що не видав би бойовиків Україні, навіть якби Київ вимагав цього.
"Отже, вірити Лукашенку на слово – себе не поважати", – резюмує Ігор Соловей.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Бойовики російської ПВК "Вагнера" були затримані в Білорусі 29 липня.
Пізніше з'ясувалося, що деякі з них воювали на Донбасі і внесені в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".
Офіс генерального прокурора України направив Мінську запит про арешт тих, хто брав участь у війні на Донбасі.
Спочатку Лукашенко пообіцяв, що видасть зазначених осіб України, але за умови, що будуть надані докази їхньої провини.
Однак пізніше він видав майже всіх їх Росії.
Увечері 9 вересня Лукашенко провів зустріч з російськими пропагандистами в Мінську, де заявив, що не видав би Україні бойовиків, навіть якби цього зажадав Київ.
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