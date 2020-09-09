Журналіст спіймав Лукашенка на брехні щодо планів видати "вагнерівців"

Олександр Лукашенко, який займав п'ять термінів поспіль посаду президента Білорусі, збрехав про свої справжні наміри щодо російських бойовиків ПВК "Вагнера".

Нестикування в заявах Лукашенко помітив журналіст Ігор Соловей, опублікувавши в своєму Telegram-каналі перше пояснення видачі бойовиків Росії, і коментар білоруського президента російським пропагандистам.

Так, спочатку видачу "вагнерівців" Росії Лукашенко пояснив неявкою генпрокурора України до Мінська на запрошення, а вже російським пропагандистам він заявив, що навіть не збирався видавати Україні бойовиків.

"Спочатку він каже, що сама Україна не забрала вагнерівців - генпрокурор не приїхала (про це передає його ТГканал" Пул першого "- скрін). А вчора російським топ-пропагандистам – що з самого початку не збирався віддавати їх Україні", – зауважив журналіст.

Лукашенко поймали на манипуляции Скріншот t.me/solovei_ihor

"Я відправив свого сина, який працює радником з безпеки, щоб він перепросив перед цими людьми і запитав, куди вони хочуть виїхати. Вони сказали: "Ми хочемо в Росію". І, власне, вони поїхали", – заявив Лукашенко на зустрічі з пропагандистами Кремля.

Також він підкреслив, що не видав би бойовиків Україні, навіть якби Київ вимагав цього.

"Отже, вірити Лукашенку на слово – себе не поважати", – резюмує Ігор Соловей.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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