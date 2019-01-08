Журналіст розвінчав вигадку про ''п'яного Порошенка'': розкрився неприємний інцидент

Український журналіст Юрій Бутусов розгроми міф про "п'яного" президента України Петра Порошенка, який раніше розігнали у мережі російські пропагандисти.

Йдеться про фото з заходу в Нових Петрівцях 4 квітня 2015-го року, де проходила демонстрація нових зразків військової техніки, які закупила Нацгвардія. На ньому у глави держави занадто червоне обличчя і натягнутий наперед головний убір.

Як з'ясувалося, такий зовнішній вигляд був викликаний неприємним інцидентом.

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"Коли президенту показували снайперську гвинтівку калібру 12,7 мм, яка була встановлена для стрільби на верстат, щоб було зручно стріляти стоячи, Порошенко запропонували вистрілити", – пояснив Бутусов.

При цьому ніхто із присутніх військових чиновників не попередив главу держави про потужну віддачу.

"На жаль, цю інформацію президент отримав безпосередньо сам, емпіричним шляхом. Після пострілу. І отримав сильний удар в око, занадто близько притулившись до оптичного прицілу! Генерали, як кошенята, відразу сором'язливо притихли", – розповів журналіст.

Петро Порошенко Гордон

Відзначається, що, незважаючи на цей інцидент, Порошенко не поїхав і все одно вийшов до преси.

"Він був злий, йому було боляче, але безглуздих нацгвардейців і безглузду охорону, які не в змозі виявилися підказати президенту правила поводження зі зброєю, він не вичитував, їм все зійшло з рук. А тоді президент натягнув на праве око кепку, і виголосив цілком чітку промову. Сп'яніння не було, можна оцінити Порошенка після отриманого удару", – підкреслив Бутусов.

Петро Порошенко Скріншот із відео

При цьому він продемонстрував відео, на якому видно, що президент цілком адекватно проводить спілкування з представниками ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські пропагандисти висловили безпідставну думку, що президент Петро Порошенко готує провокації і має намір "напасти на Україну".