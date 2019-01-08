Журналіст розвінчав вигадку про ''п'яного Порошенка'': розкрився неприємний інцидент

Український журналіст Юрій Бутусов розгроми міф про "п'яного" президента України Петра Порошенка, який раніше розігнали у мережі російські пропагандисти.
Йдеться про фото з заходу в Нових Петрівцях 4 квітня 2015-го року, де проходила демонстрація нових зразків військової техніки, які закупила Нацгвардія. На ньому у глави держави занадто червоне обличчя і натягнутий наперед головний убір.
Як з'ясувалося, такий зовнішній вигляд був викликаний неприємним інцидентом.
"Коли президенту показували снайперську гвинтівку калібру 12,7 мм, яка була встановлена для стрільби на верстат, щоб було зручно стріляти стоячи, Порошенко запропонували вистрілити", – пояснив Бутусов.
При цьому ніхто із присутніх військових чиновників не попередив главу держави про потужну віддачу.
"На жаль, цю інформацію президент отримав безпосередньо сам, емпіричним шляхом. Після пострілу. І отримав сильний удар в око, занадто близько притулившись до оптичного прицілу! Генерали, як кошенята, відразу сором'язливо притихли", – розповів журналіст.
Петро Порошенко
Гордон
Відзначається, що, незважаючи на цей інцидент, Порошенко не поїхав і все одно вийшов до преси.
"Він був злий, йому було боляче, але безглуздих нацгвардейців і безглузду охорону, які не в змозі виявилися підказати президенту правила поводження зі зброєю, він не вичитував, їм все зійшло з рук. А тоді президент натягнув на праве око кепку, і виголосив цілком чітку промову. Сп'яніння не було, можна оцінити Порошенка після отриманого удару", – підкреслив Бутусов.
Петро Порошенко
Скріншот із відео
При цьому він продемонстрував відео, на якому видно, що президент цілком адекватно проводить спілкування з представниками ЗМІ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські пропагандисти висловили безпідставну думку, що президент Петро Порошенко готує провокації і має намір "напасти на Україну".