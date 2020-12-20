Журналіст Бутусов погодився на посаду в Міноборони

Український журналіст Юрій Бутусов прийняв пропозицію стати позаштатним радником міністра оборони Андрія Тарана.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook за підсумками зустрічі з главою Міноборони. Журналіст уточнив, що йому були запропоновані чотири посади у відомстві.

"Виявляється, така терміновість і публічність виклику пояснювалася тим, що міністр мені запропонував чотири посади:

Начальник управління нормативно-методичного забезпечення та моніторингу нерухомості і земель Міноборони; Начальник одного з управлінь в департаменті військово-технічної політики; Начальник директорату інформаційної політики (це якесь нову назву в структурі МО); Позаштатний радник міністра оборони на громадських засадах для висвітлення проблем некомпетентності та корупції в структурах МО і ЗСУ, без зарплати, без кабінету, без якихось повноважень, тобто я залишаюся працювати журналістом", – розповів Бутусов.

Журналіст уточнив, що погодився два місяці обіймати посаду радника. Він підкреслив, що на роботу журналіста це не вплине.

"Для мене це:

Визнання об'єктивності моїх статей про ситуацію в Міноборони, і визнання міністром необхідності реагування на критику. Про якусь політичну підтримку, про піар, мова навіть не піднімалася, так що, як всі розуміють, в моїй роботі журналіста нічого не зміниться.

Можливість перевірити як реагує міністерство на мої статті, наскільки швидко я тепер буду отримувати коментарі, враховуючи, що я тепер буду до 20 лютого 2021-го року підписувати інформацію по темі МО ще і як "радник міністра оборони на громадських засадах".

Підтвердження необхідності справжніх структурних реформ в Міноборони, а також завершення розслідування резонансних справ.

За два місяці зроблю серію матеріалів про проблеми оборонного планування та розвитку армії, а через два місяці 20 лютого – підсумкову доповідь.

За результатами якого повідомлю – буду я залишатися радником або відмовлюся від статусу із зазначенням конкретних причин", – розповів журналіст.

Крім того, Бутусов підкреслив, що запропоновані йому посади ні на що не впливають в Міноборони і не забезпечують ухвалення рішень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міноборони запропонували Бутусову "міністерську позицію", а потім глава відомства запросив його на особисту зустріч.