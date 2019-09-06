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8 вересня • оновлено в 11:35
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Жодного законопроєкту! Названі основні "ледарі" в Раді від "Слуги народу"

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150 народних депутатів (майже 60%) із фракції "Слуга народу" не подали ще жодного проєкту закону або постанови.

Всього 31 нардеп подав тільки одну законодавчу ініціативу (спільну з іншими членами фракції або самостійну), передає УНН.

Повідомляється, що найбільше законопроєктів подала заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк. Нардепка внесла 33 проєкти закону.

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Всього ж парламентарі з фракції "Слуга народу" вже зареєстрували 81 законопроєкт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Верховної Ради народні депутати від президентської партії "Слуга народу" внесли проєкт закону про зброю.

Верховна Рада

Верховна Рада

Зазначимо, що автори скандального законопроєкту про реєстрацію SIM-карток за паспортом і заборону анонімайзерів відкликали його з Верховної Ради.

Раніше президент Володимир Зеленський провів нараду з новим складом Кабміну, спікером Ради і правоохоронними органами.

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Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу законопроект
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Малу Александр
Малу Александр
Автор статьи явный порохобот, работа которого за бабки писать подобные статьи , а не хотел бы провести параллель между прошлой властью и нынешней ? Много сделано за последние 5 лет ?
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Это чего теперь социалистическое соревнование по клепанию законов будет? Кто больше, тот - передовик? Клоуны совсем рехнулись.
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