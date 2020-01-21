"Жодного стосунку до демократії!" Сюмар розгромила проєкт закону "про боротьбу з дезінформацією"

Народна депутатка від фракції політичної партії "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар заявила, що проєкт закону щодо забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної інформації становить серйозну загрозу демократії в Україні.

За її словами, проєкт передбачає блокування Інтернет-ресурсів, месенджерів і кримінальну відповідальність із виправними роботами.

"Коли читаєш про систему Довіри у по факту Законі про цензуру, то міністерство, яке взяло на себе розробку цієї "ініціативи" хочеться відразу назвати Міністерством Правди. А чому соромитися?", – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Вікторія Сюмар розгромила проєкт закону "про боротьбу з дезінформацією" Пресслужба ЄС

Політикиня запропонувала оцінити феєричність цитати з тексту законопроекту:

"Поширення дезінформації (неповної інформації, що становить суспільний інтерес) та іншої недостовірної інформації може призводити до викривленого сприйняття реальності та прийняття громадянами рішень, що ґрунтуються на неправдивій, неповній або перекрученій інформації. Така ситуація негативно впливає на демократичні процеси в Україні", – написала Сюмар.

Вона нагадала, що за це в законопроекті передбачено блокування Інтернет ресурсів, месенджерів, типу Телеграму і кримінальна відповідальність з виправними роботами.

"Я не знаю, чи буває інформація повною і як можна все забанити в цифрову епоху. Але я точно знаю, що такі законодавчі ініціативи і "бурхлива діяльність" Міністерства культури однозначно становлять вкрай серйозну загрозу "демократичним процесам в Україні". Бо до демократії такі новели не мають жодного стосунку", – наголосила депутатка.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні за недостовірну інформацію та дезінформацію мають намір саджати у в'язницю на строк до семи років і штрафувати до 9,4 млн гривень.

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