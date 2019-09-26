"Жодного разу не бачив і не чув!" Луценко відповів на злиту розмову Трампа і Зеленського

Ексгенпрокурор Юрій Луценко назвав неправдивою скаргу співробітника американських спецслужб на розмову президента США Дональда Трампа з главою України Володимиром Зеленським.

"Я розцінюю текст скарги офіцера правоохоронних органів США в частині інформації про Луценка як маніпулятивний і неодноразово не відповідаючий правді", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

"Наприклад, моєю людиною називають того, кого я жодного разу не бачив і не чув", – пояснив він у коментарях.

Трамп і Зеленський Колаж

Політик додав, що утримається від подальших коментарів, щоб "не втягнути Україну в шторм американських внутрішньополітичних процесів".

"Вважаю, що встановленням істини в справі Бурісми та втручання в американські президентські вибори 2016 року мають виключно правоохоронні органи двох країн на основі механізму міжнародної правової допомоги", – підсумував він.

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Нагадаємо, раніше в мережі з'явився переклад скарги на російську мову.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привела до початку процедури імпічменту в американців.

Імпічмент Трампа також підтримала його колишній опонент на виборах у 2016 році Хіларі Клінтон, заявивши, що президент "зрадив США".

Яка ймовірність зняття Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

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