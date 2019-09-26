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27 вересня • оновлено в 19:04
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"Жодного разу не бачив і не чув!" Луценко відповів на злиту розмову Трампа і Зеленського

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Ексгенпрокурор Юрій Луценко назвав неправдивою скаргу співробітника американських спецслужб на розмову президента США Дональда Трампа з главою України Володимиром Зеленським.

"Я розцінюю текст скарги офіцера правоохоронних органів США в частині інформації про Луценка як маніпулятивний і неодноразово не відповідаючий правді", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

"Наприклад, моєю людиною називають того, кого я жодного разу не бачив і не чув", – пояснив він у коментарях.

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Політик додав, що утримається від подальших коментарів, щоб "не втягнути Україну в шторм американських внутрішньополітичних процесів".

"Вважаю, що встановленням істини в справі Бурісми та втручання в американські президентські вибори 2016 року мають виключно правоохоронні органи двох країн на основі механізму міжнародної правової допомоги", – підсумував він.

"Жодного разу не бачив і не чув!" Луценко відповів на злиту розмову Трампа і Зеленського

Скріншот

Нагадаємо, раніше в мережі з'явився переклад скарги на російську мову.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Юрій Луценко Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
політика скандали
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