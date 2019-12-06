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6 грудня • оновлено в 12:22
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Жодних згадок про Крим: Росія в ОБСЄ влаштувала підлий саботаж проти України

5.6т
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Делегація Росії вимагає від міжнародної спільноти виключити з підготовленого проєкту декларації Організації з безпеки і співробітництва в Європі будь-які згадки про анексований нею Крим.

Про це повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. На своїй сторінці у Facebook він опублікував звернення до учасників 26-го щорічного засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.

"У підготовленому проєкті відповідної декларації відображені результати розгляду ситуації в Україні, в якій зазначається, що ОБСЄ і надалі варто приділяти увагу тимчасово окупованому Криму, використовуючи для цього всі її інструменти. Однак делегація Російської Федерації наполягає на виключенні з вказаного документу будь-яких згадок про півострів", – йдеться в оприлюдненому ним документі.

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Росія вимагає виключити з проєкту декларації ОБСЄ всі згадки про Крим

Росія вимагає виключити з проєкту декларації ОБСЄ всі згадки про Крим

У зв’язку з цим Чубаров закликав не піддаватися на шантаж із боку представників Росії.

"Від імені вищого представницького органу корінного народу Криму – Меджлісу кримськотатарського народу, закликаємо міністрів закордонних справ країн-учасниць ОБСЄ не піддаватись на шантаж російської делегації", – написав він у своєму зверненні.

Звернення до ОБСЄ

Звернення до ОБСЄ

Facebook/Рефат Чубаров

Водночас український режисер, звільнений із російського полону кримчанин Олег Сенцов особисто виступив у ОБСЄ. Він теж заявив про блокування документа.

"Ми говоримо про російську агресію, наших полонених, а вороги ж у цей час блокують включення до підсумкової резолюції питання деокупації Криму", – написав він на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фото зі ще одним колишнім політв’язнем РФ Романом Сущенком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії заявили про неможливість обговорення анексії Криму в будь-якому міжнародному форматі. Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву глави України Володимира Зеленського про можливе сприяння США в питанні повернення українського півострова.

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Автор
Діна Баронова
Тема
Анексія Криму
Особи
Рефат Чубаров Олег Сенцов
Місце
Україна
Теги
Крим ОБСЄ Новини Криму
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
После модератора комментарии на "Обозревателе" все больше напоминают помойное ведро, доверху наполненное дерьмом кремлеботов.
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
Домбровска Катерина, Лайки себе ставить некрасиво.
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
Смотрю на Сенцова, чем то его взгляд и глаза напоминают Чикатило.
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Российский Крым
Российский Крым
Российский Крым до 2014 года находился под оккупацией украины
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