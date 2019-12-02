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2 грудня • оновлено в 22:15
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"Жодна партія не піде": Зеленський зробив гучну заяву про вибори на Донбасі

5.4т
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей можна проводити тільки за українським законодавством після деокупації.

Про це він розповів у інтерв'ю західним ЗМІ – Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazera Wyborcza. Він нагадав, що законодавство виключає присутність терористів.

"Вибори відбуваються за українським законодавством. І український закон виключає присутність бойовиків. Усі українські партії мусять мати доступ, спостерігачі, журналісти, ОБСЄ, Центральна виборча комісія. Якщо є збройні угруповання, жодна партія не піде туди", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський зробив заяву про вибори на Донбасі

Володимир Зеленський зробив заяву про вибори на Донбасі

Новини
Обговорить із Путіним: Зеленський зробив заяву про вибори на Донбасі

Говорячи про контроль над кордоном з Росією, президент вказав, що "це буде найскладніше питання з усіх, якщо ми коли-небудь прийдемо до його обговорення".

"Я говорю їм чесно: я не згоден з тим, як це питання було вирішене в Мінську. Згідно з Мінськими угодами, спершу відбудуться вибори, потім – контроль над кордоном", – сказав він.

Зеленський зазначив, що така позиція українців з цього питання, але це не записано в Мінських угодах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявляв, що вибори можливі після виведення військ РФ з Донбасу і остаточного обміну полоненими. Глава МЗС України Вадим Пристайко також підтримав проведення виборів на Донбасі, заявивши, що зараз спостерігається відлига між Україною й РФ.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
В какое стойло определят свiдомо MAHДАйнутую отару, там она и будет бекать мекать хрюкать...и то по команде!!!
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Минские соглашения: "Выборы проходят по специальному украинскому законодательству, согласованному с ДHP и ЛHP". Про какую-то там "оккупацию" или "деоккупацию" в Минских соглашениях ни слова.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Oвцexyeв Пcoй, милейший yтыpoк, вы взяли себе очень opигинальную пoдпись, она даже немного cмeшная :)). Но вообще, вы пpaктически пpaвы, да, на ocновании зaкoна Укpaины. Только если вы внимательно посмотрите Минcкие coглашения, то увидите, что там дальше напиcaно про oбязaтeльное coглacoвание с пpeдcтaвитeлями Дoнeцка и Лyгaнcка. То есть BPУ дoлжна будет отпpaвить тeкст зaкoнопpoeкта в Дoнецк и Лyгaнск, получить оттуда зaмeчания, внести их и пpинять. Бyду мoлиться o вашем здpaвии и хоpoшем зpeнии, чтобы вы могли всё пpoчитать. Да пpeбудут с нами евpoпейские пoлитичeские цeннocти, аминь!
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Овцехуев Псой
Овцехуев Псой
Rabinovich Alexander, местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины, не п*зди, утырок лапотный
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