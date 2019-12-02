"Жодна партія не піде": Зеленський зробив гучну заяву про вибори на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей можна проводити тільки за українським законодавством після деокупації.

Про це він розповів у інтерв'ю західним ЗМІ – Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazera Wyborcza. Він нагадав, що законодавство виключає присутність терористів.

"Вибори відбуваються за українським законодавством. І український закон виключає присутність бойовиків. Усі українські партії мусять мати доступ, спостерігачі, журналісти, ОБСЄ, Центральна виборча комісія. Якщо є збройні угруповання, жодна партія не піде туди", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський зробив заяву про вибори на Донбасі

Говорячи про контроль над кордоном з Росією, президент вказав, що "це буде найскладніше питання з усіх, якщо ми коли-небудь прийдемо до його обговорення".

"Я говорю їм чесно: я не згоден з тим, як це питання було вирішене в Мінську. Згідно з Мінськими угодами, спершу відбудуться вибори, потім – контроль над кордоном", – сказав він.

Зеленський зазначив, що така позиція українців з цього питання, але це не записано в Мінських угодах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявляв, що вибори можливі після виведення військ РФ з Донбасу і остаточного обміну полоненими. Глава МЗС України Вадим Пристайко також підтримав проведення виборів на Донбасі, заявивши, що зараз спостерігається відлига між Україною й РФ.

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